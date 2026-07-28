Вопрос закрыт: Зеленский окончательно определился по поводу судьбы Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен возвращать Михаила Федорова на должность министра обороны. Несмотря на публичные призывы и акции протеста президент считает вопрос руководства оборонного ведомства закрытым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам переговоров.

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

По информации издания, после того, как Верховная Рада утвердила обновленный состав правительства, Зеленский и Федоров провели несколько длительных встреч в закрытом формате. В ходе них президент предложил эксминистру несколько альтернативных должностей, в частности кресло вице-премьер-министра по цифровым инновациям.

Как объясняют собеседники, позиция Банковой состоит в том, что работавшая в Министерстве обороны команда Федорова продолжает выполнять свои функции. По мнению Зеленского, стратегическое видение цифровых реформ можно реализовать без возглавления министерства. Однако в ближайшем окружении Федорова с таким подходом не согласны. Там подчеркивают, что у вице-премьера нет тех управленческих полномочий, которые имеет министр.

"Так система не работает. Когда ты министр, ты подписываешь документы, ты формируем команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы", — цитирует издание собеседника.

По данным источников РБК-Украина, Зеленский уже определился с кандидатурой руководителя Министерства обороны и им должен остаться Евгений Хмара. В этой связи вопрос возвращения Федорова пока не рассматривается. В то же время, в команде бывшего министра считают, что предложения по другим должностям для Федорова от Зеленского могут быть попыткой снизить общественное напряжение после протестов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Портников раскрыл неожиданный план по протестам: снижение возраста мобилизации и возвращение Федорова.

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