Зниження віку мобілізації та повернення Федорова: Портников розкрив несподіваний план щодо протестів

Український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников вважає, що тривалі громадські протести без запуску повноцінного політичного процесу можуть не послабити, а навпаки розширити можливості влади для ухвалення непопулярних рішень, зокрема щодо зниження мобілізаційного віку.

Протести після відставки Федорова. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що сам факт виходу людей на акції є свідченням того, що в Україні зберігаються демократичні механізми суспільного протесту. Водночас він наголосив, що жодні, навіть тривалі, демонстрації не можуть замінити реальний політичний процес.

Портников провів паралелі з подіями Революції Гідності, коли влада тривалий час ігнорувала вимоги протестувальників. На його думку, нинішня ситуація може розвиватися за іншим сценарієм: влада використає суспільну напругу як аргумент для реалізації рішень, які раніше викликали б значно більший опір.

Одним з таких кроків може стати зниження призовного віку. Портников нагадав, що міжнародні партнери України неодноразово наголошували на необхідності залучення молодших категорій військовозобов'язаних. Він припустив, що вік мобілізації можуть знизити до 21 року. За його словами, "це може стати головним результатом цього протесту".

"Є абсолютно легальний і легітимний з точки зору наших союзників інструмент — пониження призовного віку. Нам постійно кажуть, що воювати мають саме молоді люди. Якщо зараз призовний вік 25 років, то його можуть знизити до 22 чи навіть 21 року", — заявив Портников.

Окремо журналіст висловив припущення щодо можливих кадрових перестановок. За його словами, влада може повернути Михайла Федорова до Міноборони та зробити саме його публічно відповідальним за зміни до зниження мобілізаційного віку.

"Найцікавіше може бути повернення Федорова в Міністерство оборони, щоб саме він став ініціатором цієї пропозиції. Це дозволить, як то кажуть, "вбити всіх зайців" — обвалити його рейтинг, отримати нові мобілізаційні можливості й компенсувати небезпеку нового протесту", — підсумував Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що Гнатов зізнався, які дві ініціативи Федорова щодо реформи ТЦК відхилив Генштаб.



