Підозра Єрмаку і «постріл» Мендель: чи справді Зеленського почали ламати перед великою угодою

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував вручення йому підозри у справі щодо будівництва кооперативу "Династія", заявивши про безпрецедентний тиск на правоохоронні органи. За словами політика, останніми місяцями навколо розслідування нібито велася активна публічна кампанія з метою добитися конкретних процесуальних рішень проти нього. Цікаво, що майже одночасно з врученням підозри Єрмаку вийшло скандальне інтерв’ю експрессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель. Чому саме зараз? Чи може це бути пов’язано з намаганнями Трампа натиснути на владу в Україні щодо поступок у війні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Часу в адміністрації Трампа все менше й менше

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук зазначив, що загалом справді, все, що відбувається, дуже сильно нагадує тиск на Україну у контексті переговорів з Росією, особисто тиск на президента Зеленського, тому що головний сенс усього, що відбувається, полягає в тому, щоб максимально позбавити президента України можливостей для маневру.

"Мабуть, це особливо актуально в контексті перелому на фронті, про який зараз все більше і більше говорять західні ЗМІ. Зокрема у виданні "The Economist" вийшла досить цікава публікація про перелом на фронті і про те, що, власне кажучи, у таких умовах говорити про те, що Україна невідворотньо зазнає поразки, що Росія захопить Донбас, практично неможливо. Тобто, аргументи, на кшталт того, що здавайте Донбас, інакше відповідним чином Росія його захопить, вже не працюють", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Водночас, продовжує Петро Олещук, часу в адміністрації Трампа для того, щоб проштовхнути відповідний договір, все менше і менше. Оскільки адміністрація Трампа швидше за все наближається до програшу Республіканської партії на виборах до Конгресу.

"Відповідно, восени ситуація в політиці Сполучених Штатів може досить суттєво змінитися. Відтак адміністрація Трампа може цілком посилювати тиск, використовуючи різні засоби, в тому числі і пов'язані з інформацією, з якимись іншими спробами. Головна мета тут – просто добитися того, щоб президент України пішов на поступки, щоб він погодився вивести українські війська з Донбасом. На думку адміністрації Трампа це приведе до швидкої угоди з росіянами, перезавантаження відносин. А це, у свою чергу, дозволить Трампу оголосити про велику геополітичну перемогу, з якою він планує йти на вибори до Конгресу", – зазначив політолог.

Тому Петро Олещук припускає, що активізація інформаційної хвилі, мабуть, не є чимось випадковим.

"Тим більше, що тут варто згадати про такий ще цікавий момент, що останнє інтерв'ю Юлії Мендель, в якому вона згадувала Андрія Єрмака, і де, зокрема, звинувачували його в заняттях чорною магією, вийшли якраз восени минулого року, якраз в той момент, коли відбувалися перші обшуки у Єрмака. Тобто, кожна активізація справ Єрмака супроводжується активізацією в інформаційному просторі Юлії Мендель з обвинуваченнями на адресу як Єрмака, так і Зеленського", – підсумував експерт.

Зеленського ставлять на розтяжку

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко каже, що насправді, виходячи з тієї ситуації, яка є, напрошується висновок, що Трамп дійсно поспішає. Йому треба докрутити питання заморозки війни за своїм сценарієм.

"При цьому Зеленський підставився. Він мав шанс – після першої порції плівок Міндіча піти на різкі кардинальні кроки. У політиці, у правоохоронних структурах, у системі прийняття рішень. У кадрах. Відповідно, коли є на чому тиснути, тиск буде. І це не фінал процесу. При цьому парадокс ситуації полягає в тому, що стан України далеко не ідеальний. Але, на відміну від 2025 року, у РФ стрімко зростають проблеми. У тому числі завдяки тому, що Україна знайшла болючі точки Росії і методично їх відпрацьовує", – зазначив експерт.

За його словами, окреме питання – розбудова європейської системи безпеки. Тут держав Європи з'являється розуміння, навіщо їм потрібна Україна – механізми дій, ринок озброєнь, спільний заробіток у перспективі. Це більше, ніж абстрактне "є люди з досвідом". Але реалізація такої концепції дорівнює зменшенню впливу США у регіоні. До того ж, у ЄС поки немає розуміння функціоналу, крім сфери безпеки. Це проблема.

"Друга складова – ризик різкого послаблення РФ. Не йдеться про протести, палацовий переворот. Просто посилення внутрішньої конкуренції серед "бояр Путіна". А також швидка технологічна деградація. Якою активно користується Китаю, завершуючи перетворення РФ на свій сировинний придаток. А Трампу Росія потрібна як противага Китаю. І як джерело заробітку. На реалізацію такого задуму є умовно рік-півтора. Потім буде пізно. І, нарешті, третя складова – цього тижня в Пекіні тема України та Росії порушуватиме Сі на зустрічах із Трампом. Конкретики у вигляді нових рамок переговорного процесу за участю КНР та ЄС не буде – відкладуть на "опрацювати". Тобто підготувати формат протягом найближчих 4-5 місяців. Тому Трамп поспішає – у нього є ті 4-5 місяців. І оскільки Зеленський сам підставився, те, що ми побачили вчора у вигляді "подвійного пострілу", буде повторюватися. Літо обіцяє бути насиченим. Мета — повернення до умовного "плану Дмитрієва", який ми чомусь називаємо "планом Віткоффа". І згоду України на нього", – наголосив експерт.

За його словами, поки Зеленського заганяють, ставлячи на розтяжку: або йти на суттєві поступки, і тим самим ризикувати політичним майбутнім, або тримати такі "подвійні удари", які повторюватимуться все частіше. І які стрімко вбиватимуть шанси на його політичне майбутнє.

"Чи може президент України вийти із цих рамок? Теоретично – так. Але навіть якщо він буде вириватися, суспільство помітить ефект через 3-4 місяці. Тобто восени. Тому літо обіцяє бути насиченим", – підсумував експерт.

