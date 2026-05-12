Єрмак після підозри НАБУ заговорив про тиск: на що перетворюється справа "Династії"
Єрмак після підозри НАБУ заговорив про тиск: на що перетворюється справа "Династії"

Екс-глава ОП стверджує, що силовиків підштовхували до потрібного рішення, а розслідування супроводжувалося масштабною медійною кампанією

12 травня 2026, 13:20
Кравцев Сергей

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував вручення йому підозри у справі щодо будівництва кооперативу "Династія", заявивши про безпрецедентний тиск на правоохоронні органи. За словами політика, останніми місяцями навколо розслідування нібито велася активна публічна кампанія з метою добитися конкретних процесуальних рішень проти нього.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

У письмовій відповіді на запит "Лівого берега" Андрій Єрмак наголосив, що вважає звинувачення необґрунтованими і зараз разом із адвокатами детально вивчає матеріали справи. Він дав зрозуміти, що не сприймає те, що відбувається, виключно як юридичний процес, натякнувши на серйозний зовнішній фактор впливу.

"Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення", — заявив екс-глава ОП.

При цьому Єрмак зазначив, що слідство має залишатися незалежним від політичних заяв, інформаційних атак та громадського тиску. За його словами, правоохоронна система не має ухвалювати рішення під впливом медійного шуму чи політичної кон'юнктури.

Політик також нагадав, що подібна ситуація вже виникала у листопаді минулого року, коли в нього вперше відбувалися обшуки. Тоді, як стверджує Єрмак, він дотримувався такої самої позиції і спокійно реагував на дії слідства.

Справа кооперативу "Династія" в останні місяці стала однією з найрезонансніших антикорупційних історій в українській політиці. Вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента може серйозно посилити напругу навколо відносин влади та антикорупційних органів, особливо на тлі зростаючої суспільної уваги до гучних розслідувань НАБУ та САП.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Єрмак відреагував на підозру від НАБУ та САП.




