Подозрение Ермаку и "выстрел" Мендель: почему Зеленского начали ломать перед большим соглашением

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него. Интересно, что почти одновременно с вручением подозрения Ермаку вышло скандальное интервью экспресс-секретари Владимира Зеленского Юлии Мендель. Почему сейчас? Может ли это быть связано с попытками Трампа надавить на власть в Украине по поводу уступок в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Времени у администрации Трампа все меньше и меньше

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что в целом действительно все происходящее очень сильно напоминает давление на Украину в контексте переговоров с Россией, лично давление на президента Зеленского, потому что главный смысл всего происходящего заключается в том, чтобы максимально лишить президента возможностей для маневра.

"Видимо, это особенно актуально в контексте перелома на фронте, о котором сейчас все больше и больше говорят западные СМИ. В частности, в издании "The Economist" вышла довольно интересная публикация о переломе на фронте и о том, что, собственно говоря, в таких условиях говорить о том, что Украина неотвратимо терпит поражение, что Россия захватит Донбасс, практически невозможно. То есть аргументы, вроде того, что сдавайте Донбасс, иначе соответствующим образом Россия его захватит, уже не работают", – отметил собеседник портала "Комментарии".

В то же время, продолжает Петр Олещук, времени у администрации Трампа для того, чтобы протолкнуть соответствующий договор, все меньше и меньше. Поскольку администрация Трампа, скорее всего, приближается к проигрышу Республиканской партии на выборах в Конгресс.

"Соответственно, осенью ситуация в политике Соединенных Штатов может существенно измениться. Следовательно, администрация Трампа может полностью усиливать давление, используя различные средства, в том числе и связанные с информацией, с какими-то другими попытками. Главная цель здесь – просто добиться того, чтобы президент Украины пошел на уступки, чтобы он согласился вывести украинские войска с Донбассом. По мнению администрации Трампа это приведет к скорому соглашению с россиянами, перезагрузке отношений. А это в свою очередь позволит Трампу объявить о большой геополитической победе, с которой он планирует идти на выборы в Конгресс", – отметил политолог.

Поэтому Петр Олещук предполагает, что активизация информационной волны, пожалуй, не является случайным.

"Тем более что здесь стоит вспомнить о таком еще интересном моменте, что последнее интервью Юлии Мендель, в котором она упоминала Андрея Ермака, и где, в частности, обвиняли его в занятиях черной магией, вышли как раз осенью прошлого года, как раз в тот момент, когда проходили первые обыски у Ермака. То есть, каждая активизация дел Ермака сопровождается активизацией в информационном пространстве Юлии Мендель с обвинениями в адрес, как Ермака, так и Зеленского", – подытожил эксперт.

Зеленского ставят на растяжку

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко говорит, что в самом деле, исходя из той ситуации, которая есть, напрашивается вывод, что Трамп спешит. Ему надо докрутить вопрос заморозки войны по своему сценарию.

"При этом Зеленский подставился. У него был шанс – после первой порции плёнок Миндича пойти на резкие кардинальные шаги. В политике, в правоохранительных структурах, в системе принятия решений. В кадрах. Соответственно, когда есть на чём давить, давление будет. И это не финал процесса. При этом парадокс ситуации заключается в том, что сегодня состояние Украины далеко не идеально. Но, в отличие от 2025 года, в РФ стремительно растут проблемы. В том числе благодаря тому, что Украина нашла болевые точки России и методично их отрабатывает", – отметил эксперт.

По его словам, отдельный вопрос – перестройка европейской системы безопасности. Тут у государств Европы появляется понимание, зачем им нужна Украина – механизмы действий, рынок вооружений, совместный заработок на нем в перспективе. Это больше, чем абстрактное "есть люди с опытом". Но реализация такой концепции равна уменьшению влияния США в регионе. К тому же, в ЕС пока нет понимания функционала кроме сферы безопасности. Это проблема.

"Вторая составляющая – риск резкого ослабления РФ. Речь не идёт о протестах, дворцовом перевороте. Просто усиление внутренней конкуренции среди "бояр Путина". А также стремительная технологическая деградация. Которой активно пользуется Китая, завершая превращение РФ в свой сырьевой придаток. А Трампу Россия нужна как противовес Китаю. И как источник заработка. На реализацию такого замысла есть, условно год-полтора. Потом будет поздно. И, наконец, третья составляющая – на этой неделе в Пекине тема Украины и России будет подниматься Си на встречах с Трампом. Конкретики в виде новых рамок переговорного процесса с участием КНР и ЕС не будет – отложат на "проработать". То есть подготовить формат за ближайшие 4-5 месяцев. Поэтому Трамп спешит – у него есть те самые 4-5 месяцев. И, поскольку Зеленский сам подставился, то, что мы увидели вчера в виде "двойного выстрела" будет повторяться. Лето обещает быть насыщенным. Цель – возврат к условному "плану Дмитриева", который мы почему-то называем "планом Уиткоффа". И согласие Украины на него", – отметил эксперт.

По его словам, пока Зеленского загоняют, ставя на растяжку: или идти на существенные уступки, и тем самым рисковать политическим будущим, или держать такие "двойные удары", которые будут повторяться всё чаще. И которые будут стремительно убивать шансы на его политическое будущее.

"Может ли президент Украины выйти из этих рамок? Теоретически – да. Но даже, если он будет вырываться, общество заметит эффект через 3-4 месяца. То есть осенью. Поэтому лето обещает быть насыщенным", – подытожил эксперт.

