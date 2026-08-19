Організатор протестів після відставки Федорова оголосив про їх завершення: зробив заяву про вибори

Ветеран російсько-української війни та один з організаторів протестів Дмитро Козятинський заявив про завершення вуличних акцій. За його словами, протестувальникам вдалося досягти щонайменше однієї з ключових цілей, а саме кадрових змін у військовому керівництві.

Протести після звільнення Федорова. Фото з відкритих джерел

Козятинський у дописі в соцмережі X подякував усім, хто долучався до протестів, і заявив, що не вважає їх марними. Серед результатів він назвав звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого.

"Друзі, хочу подякувати всім, хто виходив на цей протест! Вважаю, що все було не дарма: щонайменше ми домоглися звільнення Сирського і призначення Драпатого, чого мало хто міг очікувати ще місяць тому. Я цьому неймовірно тішуся", — пише ветеран.

Водночас організатор акцій визнав, що протестувальникам не вдалося налагодити повноцінний діалог між владою та суспільством. Саме брак комунікації він назвав однією з головних причин, які призвели до протестів.

Окремо Козятинський висловився щодо можливого проведення виборів під час війни. Він заявив, що негативно ставиться до такої перспективи. На його думку, організація голосування для тисяч військовослужбовців, які перебувають на фронті, матиме серйозні технічні труднощі. Крім того, він побоюється, що виборча кампанія може посилити розкол у суспільстві та вплинути на перебіг війни. Організатор протестів також підкреслив, що вуличні акції не повинні перетворюватися на майданчик для виборчої боротьби.

Нагадаємо, що перші акції після відставки міністра оборони Михайла Федорова відбулися 15 липня 2026 року. Спочатку це були поодинокі мітинги з плакатами, однак уже 16 липня протести стали масовими. У Києві та інших містах учасники вимагали від влади пояснень, відкритого діалогу з суспільством і повернення Федорова на посаду. Серед вимог також було звільнення Олександра Сирського.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Федоров записав звернення до українців у якому пропонує провести вибори.

Також "Коментарі" писали, що у Зеленського відповіли на заяву Федорова щодо виборів під час війни.