Организатор протестов после отставки Федорова объявил об их завершении: сделал заявление о выборах

Ветеран российско-украинской войны и один из организаторов протестов Дмитрий Козятинский заявил о завершении уличных акций. По его словам, протестующим удалось достичь, по меньшей мере, одной из ключевых целей, а именно кадровых изменений в военном руководстве.

Протесты после увольнения Федорова. Фото из открытых источников

Козятинский в сообщении в соцсети X поблагодарил всех, кто приобщался к протестам, и заявил, что не считает их тщетными. Среди результатов он назвал увольнение Александра Сырского и назначение Михаила Драпатого.

"Друзья, хочу поблагодарить всех, кто выходил на этот протест! Считаю, что все было не зря: по меньшей мере мы добились увольнения Сырского и назначения Драпатого, чего мало кто мог ожидать еще месяц назад. Я этому невероятно радуюсь", — пишет ветеран.

В то же время организатор акций признал, что протестующим не удалось наладить полноценный диалог между властью и обществом. Именно недостаток коммуникации он назвал одной из главных причин, приведших к протестам.

Отдельно Козятинский высказался по поводу возможного проведения выборов во время войны. Он заявил, что отрицательно относится к такой перспективе. По его мнению, организация голосования для тысяч находящихся на фронте военнослужащих будет иметь серьезные технические трудности. Кроме того, он опасается, что избирательная кампания может усилить раскол в обществе и повлиять на ход войны. Организатор протестов также подчеркнул, что уличные акции не должны превращаться в площадку для избирательной борьбы.

Напомним, что первые акции после отставки министра обороны Михаила Федорова прошли 15 июля 2026 года. Сначала это были единичные митинги с плакатами, однако уже 16 июля протесты стали массовыми. В Киеве и других городах участники потребовали от властей объяснений, открытого диалога с обществом и возвращения Федорова в должность. Среди требований также было увольнение Александра Сырского.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Федоров записал обращение к украинцам, в котором предлагает провести выборы.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на заявление Федорова о выборах во время войны.