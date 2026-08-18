Федоров записав звернення до українців: пропонує провести вибори під час війни



















Колишній міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до українців після понад місяця протестів у різних містах. У своєму відеозверненні він порушив одразу кілька чутливих для країни тем, зокрема корупцію, кадрову політику, довіру до влади та можливість проведення виборів в умовах повномасштабної війни.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

У відеозверненні Федоров заявив, що демократичні інституції не можуть залишатися без чітких правил лише через те, що війна триває. На його думку, Україна має заздалегідь напрацювати механізм для проведення виборів в Україні, якщо бойові дії затягнуться на роки.

"Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес, навіть за умов тривалої війни", – заявив Федоров.

Водночас колишній міністр визнав, що організація виборів під час війни матиме низку складних викликів. Йдеться, зокрема, про голосування військовослужбовців, мільйонів українців за кордоном та жителів прифронтових територій. Не менш важливими питаннями він назвав безпеку виборчого процесу, незалежність державних інституцій та довіру суспільства до результатів.

Окремо Федоров зупинився на ситуації в Міністерстві оборони. За його словами, під час повномасштабної війни країна не може функціонувати в умовах кадрової невизначеності в оборонному відомстві. Він вважає, що оборонна політика має бути стабільною та відповідальною, а не перебувати у "режимі тимчасовості".

Ще гостріше Федоров висловився про корупцію. Він зазначив, що під час війни розкрадання державних коштів має прямий вплив на обороноздатність України. За його словами, втрачені через корупцію гроші, можуть означати менше дронів, боєприпасів, засобів РЕБ чи евакуаційного транспорту для фронту.

Проте головною проблемою Федоров назвав не окремі корупційні скандали, а те, що він охарактеризував як "системну кризу управління". На його думку, кадрові рішення мають залежати від професійності та результатів роботи, а не від особистої лояльності.

Федоров також закликав відновити відповідальність чиновників за ухвалені рішення та повернути довіру між державою і суспільством. На його переконання, саме прозорі правила, підзвітність влади та зрозумілі результати її роботи мають стати основою нового суспільного договору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров назвав терміни, коли українська балістика може вдарити по Москві.

Також "Коментарі" писали, що нове опитування КМІС показало падіння довіри до Володимира Зеленського на тлі скандалу з Федоровим.