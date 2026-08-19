У Зеленського відповіли на заяву Федорова щодо виборів під час війни

В Офісі президента України відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який закликав напрацювати механізм проведення виборів за умов тривалої війни. На Банковій заявили, що сам факт проведення виборів не заперечують, однак головною перешкодою залишаються безпекові умови. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника в Офісі президента.

У Зеленського відповіли на заяву Федорова щодо виборів. Фото з відкритих джерел

За словами представника ОП, проблема полягає не в небажанні проводити голосування, а в тому, що повноцінний виборчий процес потребує значно більше, ніж технічної можливості віддати голос.

"Хай проводить між балістиками, що тут скажеш. Ніхто ніколи не був проти виборів, але виборчий процес – це більше, ніж придумати, як голосувати", – заявило джерело в ОП.

Співрозмовник в ОП також звернув увагу на щоденні безпекові ризики, які створюють російські атаки. Зокрема, йдеться про удари "Шахедами" та балістичними ракетами. За його словами, саме реальна загроза обстрілів значною мірою визначає, наскільки можливим є проведення виборів в Україні зараз.

Нагадаємо, що Михайло Федоров увечері 18 серпня записав відео, у якому звернувся до українців. Колишній міністр оборони заявив, що Україна має знайти законний, безпечний і реалістичний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу, якщо війна триватиме ще кілька років.

Федоров окремо наголосив на необхідності забезпечити право голосу для військовослужбовців, українців, які перебувають за кордоном, та жителів прифронтових територій. Серед викликів він назвав безпеку виборів, незалежність інституцій та довіру громадян до результатів. У своєму зверненні колишній міністр також розкритикував корупцію та кадрову політику, заявивши про "системну кризу управління" в державі.



