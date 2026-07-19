Зробить цапом-відбувайлом: Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського

Акції протесту, які спалахнули після кадрових змін в українській владі, можуть мати значно глибші причини, ніж невдоволення відставкою міністра оборони Михайла Федорова. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, припустивши, що ситуація може завершитися зміною головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Олександр Сирський. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що на протестах дедалі частіше з'являються плакати не лише з прізвищем Федорова, а й з закликом про відставку Сирського. На його думку, це може свідчити про зміну фокусу суспільного невдоволення.

"Не виключаю, що в Офісі президента можуть бути зацікавлені саме в такому розвитку подій, щоб конфлікт переключився на Сирського. Тоді можна буде призначити нового головнокомандувача і нового міністра оборони, менш популярних у суспільстві, й створити враження, що проблему вирішено", – сказав журналіст.

Водночас Портников переконаний, що навіть потенційна заміна Сирського не усуне головної причини конфлікту. За його словами, якщо новий командувач стане успішним і здобуде довіру суспільства, історія може повторитися і Зеленський його знову зніме.

Журналіст вважає, що нинішні події є продовженням процесів, які розпочалися після звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Портников вважає, що саме тоді у суспільстві почало накопичуватися невдоволення кадровими рішеннями влади.

"Сирський став непопулярним не сьогодні. Це наслідок відставки Залужного. Люди тоді ще психологічно не були готові виходити на протести, але роздратування накопичувалося. Насправді зараз ми бачимо не просто історію "Федоров – Сирський". Це відстрочений конфлікт навколо відставки Залужного", — наголосив Портников.

У підсумку Портников застеріг, що без зміни принципів ухвалення кадрових рішень від Зеленського подібні кризи виникатимуть і надалі. На його переконання, призначення та звільнення високопосадовців не повинні залежати від рівня їхньої популярності чи політичної кон'юнктури, адже це може негативно впливати на ефективність державного управління під час війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як світові ЗМІ відреагували на звільнення Федорова.

Також "Коментарі" писали, що топові генерали ЗСУ підтримали Сирського під час протестів.