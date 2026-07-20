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Новая должность для Федорова: какие полномочия получит miltech czar

Михаилу Фёдорову могут предложить новую должность координатора военных технологий.

20 июля 2026, 10:20
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Slava Kot

После отставки Михаила Федорова с должности министра обороны в украинской политической среде активно обсуждается его возможное новое назначение. По информации ZN.UA, в Офисе президента рассматривают вариант создания для него должности miltech czar, то есть координатора развития военных технологий.

Новая должность для Федорова: какие полномочия получит miltech czar

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус пояснил, что должность miltech czar близка к западной модели управления оборонной сферой. По его словам, главной задачей должностного лица станет формирование стратегии развития военных технологий, модернизация украинской армии и координация оборонных инноваций.

"При Кучме и Ющенко схожая идея существовала. Там хотели ввести институт государственных секретарей, чтобы была определенная неизменность. Были люди, работающие при министрах. Ведь министр – политическая фигура, а секретари формально не являются. Они не зависят от конъюнктуры партии, а больше отвечают за направление работы", – отметил Ус в комментарии "24 Канала".

По словам Уса, в случае назначения Федоров сможет координировать взаимодействие между Министерством обороны и Генеральным штабом, вести переговоры с международными партнерами, отвечать за развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в армии.

Однако ключевым вопросом остается объем его будущих полномочий. Эксперт отмечает, что новая должность не должна быть чисто консультативной.

"Важно, чтобы это не была должность рекомендательного характера. Нужны рычаги влияния. Насколько президент и Верховная Рада готовы наделить Федорова такими полномочиями – это открытый вопрос", – подытожил Ус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что протестующие выдвинули ультиматум Зеленскому из-за Сырского и Федорова.

Также "Комментарии" писали, что политический обозреватель Портников раскрыл план Зеленского по освобождению Сырского.



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Источник: https://24tv.ua/nova-posada-fedorova-shho-take-miltech-czar_n3108530
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