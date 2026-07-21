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Несподіване призначення: хто може очолити посольство України у США

Рустем Умєров розглядається як один із головних кандидатів на посаду посла України у США

21 липня 2026, 14:20
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Slava Kot

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров є одним з ключових претендентів на посаду посла України в США. Остаточного рішення поки що не ухвалено, однак в Офісі президента підтверджують, що його кандидатура активно розглядається.

Несподіване призначення: хто може очолити посольство України у США

Рустем Умєров може стати новим послом України у США. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє LIGA.net з посиланням на співрозмовників в ОП, головною перевагою Умєрова, як кандидата на посаду посла в США, є багаторічний досвід міжнародних переговорів, а також участь у досягненні важливих оборонних домовленостей із західними партнерами.

"Drone Deal і перемовини – це відповідає обов'язкам нової посади. Думаю, так – цілком можливо. Але поки рішення не ухвалено", – зазначив один із співрозмовників видання.

Розмови про можливе дипломатичне призначення Умєрова активізувалися після кадрових змін у керівництві РНБО. Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолить Раду національної безпеки і оборони.

Після цього журналісти поцікавилися у радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина, чи може Умєров очолити українське посольство у Вашингтоні. Литвин прямо не підтвердив цю інформацію, однак заявив, що щодо майбутнього секретаря РНБО "буде окрема розмова". За словами Литвина, питання нових призначень можуть бути вирішені до традиційної наради українських послів, яка очікується у серпні.

Нагадаємо, що раніше посолка України у США Ольга Стефанішина звернулася до Зеленського з проханням завершити дипломатичну службу через особисті обставини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто радив Зеленському звільнити Федорова: Ткач розкрив нові деталi відставки.



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Джерело: https://news.liga.net/ua/politics/news/umierov-ie-odnym-iz-holovnykh-kandydativ-na-posadu-posla-u-ssha-dzherela-v-op
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