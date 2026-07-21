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Неожиданное назначение: кто может возглавить посольство Украины в США

Рустем Умеров рассматривается как один из главных кандидатов на должность посла Украины в США

21 июля 2026, 14:20
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Автор:
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Slava Kot

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров один из ключевых претендентов на должность посла Украины в США. Окончательное решение пока не принято, однако в Офисе президента подтверждают, что его кандидатура активно рассматривается.

Неожиданное назначение: кто может возглавить посольство Украины в США

Рустем Умеров может стать новым послом Украины в США. Фото из открытых источников

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в ОП, главным преимуществом Умерова как кандидата на должность посла в США является многолетний опыт международных переговоров, а также участие в достижении важных оборонных договоренностей с западными партнерами.

"Drone Deal и переговоры – это отвечает обязанностям новой должности. Думаю, да – вполне возможно. Но пока решение не принято", – отметил один из собеседников издания.

Разговоры о возможном дипломатическом назначении Умерова активизировались после кадровых изменений в руководстве СНБО. Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавит Совет национальной безопасности и обороны.

После этого журналисты поинтересовались у советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, может ли Умеров возглавить украинское посольство в Вашингтоне. Литвин прямо не подтвердил эту информацию, однако заявил, что по поводу будущего секретаря СНБО "будет отдельный разговор". По словам Литвина, вопросы новых назначений могут быть решены к ожидаемому в августе традиционному совещанию украинских послов.

Напомним, что ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина обратилась к Зеленскому с просьбой завершить дипломатическую службу по личным обстоятельствам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто советовал Зеленскому уволить Федорова: Ткач раскрыл новые детали отставки.



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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/umierov-ie-odnym-iz-holovnykh-kandydativ-na-posadu-posla-u-ssha-dzherela-v-op
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