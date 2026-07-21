Хто радив Зеленському звільнити Федорова: Ткач розкрив нові деталi відставки

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак міг бути одним із тих, хто вплинув на рішення Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це заявив керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом кадрових рішень.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Михайло Ткач в ефірі програми "Діалог з народом" на YouTube-каналі "Української правди" повідомив, що редакція поспілкувалася щонайменше з п'ятьма співрозмовниками, які стверджують, що ексглава ОП був дотичний до підготовки рішення про звільнення Федорова.

"Ми чули більше п'яти джерел, які стверджують, що Андрій Єрмак дотичний до цієї ситуації", — сказав Ткач.

За його словами, навколо президента існує вузьке коло людей, до порад яких він прислухається під час ухвалення кадрових рішень, і Єрмак залишається одним з найвпливовіших представників цього оточення.

Журналіст також згадав голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. За словами Ткача, у політичних колах вважають, що саме Арахамія "не був тією людиною, яка відмовляла президента не відправляти у відставку Михайла Федорова".

"Якщо не сказати навпаки", — додав журналіст, коментуючи позицію очільника фракції.

Водночас Ткач наголосив, що остаточне рішення про кадрові зміни ухвалював особисто президент України. Він припустив, що одним з чинників могли стати розмови про політичні перспективи Федорова та його потенційні амбіції на майбутніх виборах. Водночас журналіст назвав подібну мотивацію "абсурдною".

Нагадаємо, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони 15 липня. Серед причин кадрового рішення раніше називали розбіжності між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо забезпечення війська, підходів до ведення бойових дій та мобілізації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тарас Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони.

Також "Коментарі" писали, як Зеленський посварив Сирського та Федорова.