Хто радив Зеленському звільнити Федорова: Ткач розкрив нові деталi відставки

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Slava Kot
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак міг бути одним із тих, хто вплинув на рішення Володимира Зеленського про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це заявив керівник відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом кадрових рішень.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Михайло Ткач в ефірі програми "Діалог з народом" на YouTube-каналі "Української правди" повідомив, що редакція поспілкувалася щонайменше з п'ятьма співрозмовниками, які стверджують, що ексглава ОП був дотичний до підготовки рішення про звільнення Федорова.
За його словами, навколо президента існує вузьке коло людей, до порад яких він прислухається під час ухвалення кадрових рішень, і Єрмак залишається одним з найвпливовіших представників цього оточення.
Журналіст також згадав голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію. За словами Ткача, у політичних колах вважають, що саме Арахамія "не був тією людиною, яка відмовляла президента не відправляти у відставку Михайла Федорова".
Водночас Ткач наголосив, що остаточне рішення про кадрові зміни ухвалював особисто президент України. Він припустив, що одним з чинників могли стати розмови про політичні перспективи Федорова та його потенційні амбіції на майбутніх виборах. Водночас журналіст назвав подібну мотивацію "абсурдною".
Нагадаємо, Михайла Федорова було звільнено з посади міністра оборони 15 липня. Серед причин кадрового рішення раніше називали розбіжності між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо забезпечення війська, підходів до ведення бойових дій та мобілізації.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тарас Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони.
Також "Коментарі" писали, як Зеленський посварив Сирського та Федорова.