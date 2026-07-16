Не радник: розкрито, яку посаду Зеленський пропонував Федорову

Колишній міністр оборони Михайло Федоров міг очолити уряд України ще до свого звільнення з оборонного відомства. Про це повідомляє The Economist, стверджуючи, що президент Володимир Зеленський спочатку пропонував йому посаду прем’єр-міністра, однак Федоров відмовився.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

За інформацією видання, 12 липня Зеленський поцікавився, чи готовий тодішній міністр оборони очолити Кабінет Міністрів після кадрових змін.

"Президент Володимир Зеленський 12 липня питав у міністра оборони Михайла Федорова, чи не спокушає його щойно звільнена посада прем’єр-міністра. Міністр оборони відмовився від цієї посади, тож її запропонували Сергію Корецькому. На момент написання матеріалу не зрозуміло, чи запропонують Федорову іншу посаду взагалі. Ймовірно, він відмовиться від пониження у посаді, якщо йому таке запропонують", — йдеться в статті.

15 липня, після засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що президент не вноситиме кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони в новому складі уряду. Згодом сам Федоров підтвердив свою відставку.

Під час брифінгу 16 липня Михайло Федоров розповів, що вже після рішення про зміну уряду Зеленський запропонував йому залишитися в команді у статусі радника або обговорити інший формат співпраці.

"Нормальна була вчора розмова з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях, щоб залишитися в команді. Я від радника відмовився", – сказав Федоров.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров розповів про ультиматум Сирського.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та конфлікт з Сирським.