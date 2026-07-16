Не радник: розкрито, яку посаду Зеленський пропонував Федорову

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Slava Kot
Колишній міністр оборони Михайло Федоров міг очолити уряд України ще до свого звільнення з оборонного відомства. Про це повідомляє The Economist, стверджуючи, що президент Володимир Зеленський спочатку пропонував йому посаду прем’єр-міністра, однак Федоров відмовився.
Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел
За інформацією видання, 12 липня Зеленський поцікавився, чи готовий тодішній міністр оборони очолити Кабінет Міністрів після кадрових змін.
15 липня, після засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що президент не вноситиме кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони в новому складі уряду. Згодом сам Федоров підтвердив свою відставку.
Під час брифінгу 16 липня Михайло Федоров розповів, що вже після рішення про зміну уряду Зеленський запропонував йому залишитися в команді у статусі радника або обговорити інший формат співпраці.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров розповів про ультиматум Сирського.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та конфлікт з Сирським.