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Не советник: раскрыто, какую должность Зеленский предлагал Федорову

Перед отставкой Зеленский предлагал Федорову возглавить Кабмин, но тот отказался.

16 июля 2026, 16:30
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Slava Kot

Бывший министр обороны Михаил Федоров мог возглавить правительство Украины еще до своего увольнения из оборонного ведомства. Об этом сообщает The Economist, утверждая, что президент Владимир Зеленский поначалу предлагал ему должность премьер-министра, однако Федоров отказался.

Не советник: раскрыто, какую должность Зеленский предлагал Федорову

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

По информации издания, 12 июля Зеленский поинтересовался, готов ли тогдашний министр обороны возглавить Кабинет Министров после кадровых изменений.

"Президент Владимир Зеленский 12 июля спрашивал у министра обороны Михаила Федорова, не соблазняет ли его только уволенная должность премьер-министра. Министр обороны отказался от этой должности, поэтому ее предложили Сергею Корецкому. На момент написания материала непонятно, предложат ли Федорову другую должность вообще. По всей вероятности, он откажется от понижения в должности, если ему такое предложат", — говорится в статье.

15 июля после заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что президент не будет вносить кандидатуру Федорова на должность министра обороны в новом составе правительства. Впоследствии сам Федоров подтвердил свою отставку.

В ходе брифинга 16 июля Михаил Федоров рассказал, что уже после решения о смене правительства Зеленский предложил ему остаться в команде в статусе советника или обсудить другой формат сотрудничества.

"Нормальный был вчера разговор с президентом. Он предложил стать советником или найти какой-то другой путь, чтобы остаться в команде. Я от советника отказался", – сказал Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров рассказал об ультиматуме Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2026/07/16/ukraines-reformist-defence-minister-is-ousted
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