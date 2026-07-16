Не советник: раскрыто, какую должность Зеленский предлагал Федорову

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Slava Kot
Бывший министр обороны Михаил Федоров мог возглавить правительство Украины еще до своего увольнения из оборонного ведомства. Об этом сообщает The Economist, утверждая, что президент Владимир Зеленский поначалу предлагал ему должность премьер-министра, однако Федоров отказался.
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
По информации издания, 12 июля Зеленский поинтересовался, готов ли тогдашний министр обороны возглавить Кабинет Министров после кадровых изменений.
15 июля после заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что президент не будет вносить кандидатуру Федорова на должность министра обороны в новом составе правительства. Впоследствии сам Федоров подтвердил свою отставку.
В ходе брифинга 16 июля Михаил Федоров рассказал, что уже после решения о смене правительства Зеленский предложил ему остаться в команде в статусе советника или обсудить другой формат сотрудничества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров рассказал об ультиматуме Сырского.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский впервые объяснил отставку Федорова и конфликт с Сырским.