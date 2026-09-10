Не прийняла рішення Зеленського: колишня прем’єр-міністерка Свириденко знайшла нову роботу

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Slava Kot
Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко отримала нову роботу. 10 вересня вона стала президенткою KSE Business School (бізнес-школи Київської школи економіки). Про її призначення повідомив президент KSE Тимофій Милованов.
Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел
Тимофій Милованов заявив, що Україна має отримати бізнес-школу світового рівня, а разом зі Свириденко команда KSE планує розвивати цей напрям.
За його словами, донори Київської школи економіки позитивно відреагували на призначення Свириденко. Милованов також наголосив, що KSE прагне залучати найкращих фахівців в Україні та створювати умови для їхньої роботи.
Свириденко очолювала Кабінет міністрів з липня 2025 року до липня 2026-го. До призначення прем’єр-міністеркою вона керувала Міністерством економіки України. 14 липня 2026 року Верховна Рада підтримала її відставку, що означало і припинення роботи всього уряду. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував Свириденко очолити новий напрям співпраці України з одним із ключових міжнародних партнерів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що йшлося про можливе призначення Свириденко посолкою України у США. Однак вона відмовилася від цієї пропозиції.
Також "Коментарі" писали, що Свириденко пояснила причини відставки. Що сказала про рішення Зеленського.