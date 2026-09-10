Не приняла решение Зеленского: бывшая премьер-министр Свириденко нашла новую работу

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко получила новую работу. 10 сентября она стала президентом KSE Business School (бизнес-школы Киевской школы экономики). О ее назначении сообщил президент KSE Тимофей Милованов.

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Тимофей Милованов заявил, что Украина должна получить бизнес-школу мирового уровня, а вместе со Свириденко команда KSE планирует развивать это направление.

"Украина заслуживает бизнес-школы мирового уровня. И теперь это произойдет. Мы вместе с Юлией Свириденко сделаем прекрасные невероятные вещи", — сообщил Милованов.

По его словам, доноры Киевской школы экономики положительно отреагировали на назначение Свириденко. Милованов также отметил, что KSE стремится привлекать лучших специалистов в Украине и создавать условия для их работы.

"Наша модель очень честная и простая: мы ищем и привлекаем лучших в Украине. И даем свободу творить и работать. Мы просто строим университет, которым можно гордиться Украине", — добавил президент KSE.

Свириденко возглавляла Кабинет министров с июля 2025 года по июль 2026-го. До назначения премьер-министром она руководила Министерством экономики Украины. 14 июля 2026 года Верховная Рада поддержала ее отставку, что означало и прекращение работы всего правительства. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить новое направление сотрудничества с одним из ключевых международных партнеров.

Ранее СМИ сообщали, что речь шла о возможном назначении Свириденко посолом Украины в США. Однако она отказалась от этого предложения.

Также "Комментарии" писали, что Свириденко объяснила причины отставки. Что сказала о решении Зеленского.