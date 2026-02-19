Не отравление: выяснили истинную причину массового заболевания депутатов в ВР

Массовое заболевание народных депутатов и работников аппарата Верховной Рады Украины не связано с питанием в парламентской столовой. Об этом сообщили в пресс-службе парламента со ссылкой на результаты проверки.

Установлена ​​причина заболевания депутатов в ВР. Фото из открытых источников

После появления в СМИ сообщений о возможном отравлении в столовой Верховной Рады к расследованию привлекли специалистов Центра превентивной медицины Государственного управления делами. Также проводились лабораторные исследования с участием специалистов центров контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Проверка охватила продукты, воду, процесс приготовления пищи и состояние здоровья персонала. Как оказалось, депутаты не травились в столовой Рады. У них обнаружили вирус.

"Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса — норовирус", — говорится в сообщении.

Норовирус (желудочный грипп) — это острая инфекция, быстро распространяющаяся в закрытых и многолюдных помещениях и передающаяся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

Ранее в СМИ сообщалось о симптомах, характерных для кишечной инфекции, в частности, рвоте, диарее и повышенной температуре. Именно эти сообщения привели к версии, что нардепы отравились в столовой. Однако эти симптомы также свойственны норовирусу.

Напомним, что из-за отсутствия значительного количества депутатов парламент 12 февраля не смог рассмотреть вопрос повестки дня и был вынужден приостановить работу до 24 февраля.

