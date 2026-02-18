Скандал у Верховній Раді: Гончаренко звинуватив Зеленського в неправді про Залужного

У Верховній Раді спалахнув новий політичний конфлікт після заяви народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Опозиційний нардеп публічно звинуватив президента Володимира Зеленського у неправдивих словах щодо поїздки колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до США напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський заявив, що направив Залужного до Вашингтона з чітким запитом на постачання протитанкових комплексів Javelin, ПЗРК Stinger та іншого сучасного озброєння. За словами президента, тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі нібито порадив українській стороні "готуватися до війни та рити траншеї".

Однак Гончаренко стверджує, що ця історія не повністю відповідає дійсності.

"Смішно, що під час своєї промови в Мюнхені Зеленський згадав Залужного і сказав, що він його відправив до генерала Міллі, щоб той попросив зброю, але зброю не дали і сказали рити траншеї. Це брехня. Залужний не їздив до Міллі", — стверджує Гончаренко.

Депутат це розповів після нового інтерв’ю Залужного агентству Associated Press, яке, за його словами, було записане ще до виступу Зеленського. Крім того, Гончаренко стверджує, що команда президента нібито хотіла, аби український посол змінив позицію у ньому щодо деяких питань.

"Інтерв’ю Залужного було записано до Мюнхенської конференції. Протягом декількох днів Офіс Президента намагався переконати Залужного відмовитись від своїх слів. Залужний – відмовився", — додав Гончаренко.

Офіційної реакції з Офісу президента на заяви Гончаренка наразі немає.

