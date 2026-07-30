Не лише Сирський: Федоров назвав іншу причину відставки з посади голови Міноборони



















Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що причиною його відставки став не лише конфлікт з ексголовкомом Олександром Сирським. За його словами, ключову роль у звільненні відіграла реформа системи оборонних закупівель, яка зачепила інтереси багатьох впливових осіб.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що після запуску змін у сфері тендерів та закупівель навколо Міністерства оборони почав посилюватися тиск, а в інформаційному просторі з'явилася хвиля критики.

"Ми почали розбудовувати процеси у сфері закупівель та тендерів. Це викликало велике невдоволення у багатьох людей", — сказав Федоров.

Ексміністр стверджує, що ще до початку реформ попереджав президента Володимира Зеленського про можливі наслідки. За його словами, Зеленський тоді порадив діяти так, як він вважає правильним – "по совісті".

"Дуже багато людей оточили Міністерство оборони і мене як міністра, тому що ми почали перебудовувати багато різних процесів усередині. І з того, що почало відбуватися в публічному просторі — певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи — десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися", — сказав Федоров.

Нагадаємо, Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони 14–15 липня 2026 року після відставки всього Кабінету Міністрів. Водночас президент Володимир Зеленський раніше пояснював кадрове рішення конфліктом між Міністерством оборони та військовим керівництвом, зокрема колишнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто з нардепів підписав звернення до Зеленського про повернення Федорова.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський остаточно визначився щодо долі Федорова.