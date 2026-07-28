Лише двоє з 390: хто з нардепів підписав звернення до Зеленського про повернення Федорова

Ініціатива народної депутатки Мар’яни Безуглої з закликом до президента Володимира Зеленського повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони поки що не знайшла підтримки серед більшості Верховної Ради. За першу добу після оприлюднення відкритого листа документ підписали лише двоє парламентарів.

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла розповіла, що крім неї, під листом до Зеленськго підпис поставив лише один народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Більшість парламентарів проігнорували ініціативу Безуглої, однак були і ті, хто публічно відмовив.

"За добу мій лист до Зеленського з проханням повернути Федорова підписали Безугла і Железняк. Ярославе, дякую! Демонстративно відхилили лист двоє нардепів: Каптєлов (відкрито виступав проти Федорова) і Кальченко (голова комітету ВРУ, який відповідає за регламент та етику. Інші просто "морозяться". Лист відкритий для підпису всім 390 народним обранцям. Інших таких листів немає", — пише Безугла.

Безугла також повідомила, що звернення офіційно зареєстроване в системі електронного документообігу Верховної Ради, а долучитися до нього можуть усі народні депутати. Тим, хто не погоджується з текстом листа, вона запропонувала підготувати та зареєструвати альтернативне звернення до Зеленського.

Відкритий лист Безугла оприлюднила 27 липня. У ньому вона подякувала президенту за звільнення головнокомандувача Олександра Сирського та закликала повернути Михайла Федорова до Міністерства оборони. За словами депутатки, хоча вона не вважає Федорова "ідеальним міністром", постійні кадрові перестановки в умовах війни негативно впливають на ефективність оборонного відомства.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський остаточно визначився щодо долі Федорова.