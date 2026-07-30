Не только Сырский: Федоров назвал другую причину отставки от должности главы Минобороны

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Slava Kot
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что причиной его отставки стал не только конфликт с экс-главкомом Александром Сырским. По его словам, ключевую роль в увольнении сыграла реформа системы оборонных закупок, затронувшая интересы многих влиятельных лиц.
Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" рассказал, что после запуска изменений в сфере тендеров и закупок вокруг Министерства обороны начало усиливаться давление, а в информационном пространстве появилась волна критики.
Эксминистр утверждает, что еще до начала реформ предупреждал президента Владимира Зеленского о возможных последствиях. По его словам, Зеленский тогда посоветовал поступить так, как он считает правильным — "по совести".
Напомним, Михаил Федоров покинул пост министра обороны 14-15 июля 2026 после отставки всего Кабинета Министров. В то же время, президент Владимир Зеленский ранее объяснял кадровое решение конфликтом между Министерством обороны и военным руководством, в частности бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из нардепов подписал обращение к Зеленскому о возвращении Федорова.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский окончательно определился по поводу судьбы Федорова.