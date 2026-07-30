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Не только Сырский: Федоров назвал другую причину отставки от должности главы Минобороны

Федоров назвал причину отставки из Минобороны, которая отличается с версией Зеленского о Сырском

30 июля 2026, 08:15
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Slava Kot








Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что причиной его отставки стал не только конфликт с экс-главкомом Александром Сырским. По его словам, ключевую роль в увольнении сыграла реформа системы оборонных закупок, затронувшая интересы многих влиятельных лиц.

Не только Сырский: Федоров назвал другую причину отставки от должности главы Минобороны

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" рассказал, что после запуска изменений в сфере тендеров и закупок вокруг Министерства обороны начало усиливаться давление, а в информационном пространстве появилась волна критики.

"Мы начали строить процессы в сфере закупок и тендеров. Это вызвало большое недовольство у многих людей", — сказал Федоров.

Эксминистр утверждает, что еще до начала реформ предупреждал президента Владимира Зеленского о возможных последствиях. По его словам, Зеленский тогда посоветовал поступить так, как он считает правильным — "по совести".

"Очень многие окружили Министерство обороны и меня как министра, потому что мы начали перестраивать много разных процессов внутри. И с того, что начало происходить в публичном пространстве — определенное давление, определенные правоохранительные органы вокруг нашей работы — где-то с начала апреля было понятно, что градус поднимается. И что это будет чем-то заканчиваться", — сказал Федоров.

Напомним, Михаил Федоров покинул пост министра обороны 14-15 июля 2026 после отставки всего Кабинета Министров. В то же время, президент Владимир Зеленский ранее объяснял кадровое решение конфликтом между Министерством обороны и военным руководством, в частности бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто из нардепов подписал обращение к Зеленскому о возвращении Федорова.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский окончательно определился по поводу судьбы Федорова.



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