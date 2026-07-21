Не лише Сирський: Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони

Керівник фонду "Повернись живим" та член Наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" Тарас Чмут висловив власне бачення причин звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його думку, кадрове рішення не можна пояснити лише конфліктом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Чмут пояснив причини звільнення Федорова. Фото з відкритих джерел

Тарас Чмут в інтерв'ю журналісту Роману Кравцю заявив, що ключовим фактором щодо кадрових змін стала спроба Федорова кардинально реформувати систему оборонних закупівель. За його словами, йшлося не про окремі зміни постачальників, а про повне перезавантаження механізму закупівель озброєння, техніки та іншого військового обладнання.

"Всі з усіма про щось домовлялися, а Михайло цей процес зупинив. Вони спробували взяти під контроль систему державних закупівель, що, власне, і має робити Міністерство оборони. Це величезній кількості людей не сподобалося", – зазначив Чмут.

Член Наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" припустив, що такі реформи могли зачепити інтереси політиків, представників оборонного бізнесу та інших учасників ринку, які працювали за попередніми правилами.

Другою можливою причиною Чмут назвав напружені відносини між керівництвом Міністерства оборони, Генеральним штабом та Збройними силами України. А третім елементом, який міг вплинути на рішення Зеленського, стала стрімко зростаюча політична та медійна вага самого Федорова. За словами Чмута, висока суспільна підтримка колишнього міністра також могла відіграти свою роль у кадровому перезавантаженні.

Таким чином, Чмут вважає, що рішення про звільнення Федорова стало наслідком сукупності політичних, управлінських і системних чинників, а не лише конфлікту між Міноборони та військовим командуванням, зокрема Сирським.

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