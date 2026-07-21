logo_ukra

BTC/USD

65674

ETH/USD

1927.51

USD/UAH

44.7

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Не лише Сирський: Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони
commentss НОВИНИ Всі новини

Не лише Сирський: Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони

Тарас Чмут назвав три можливі причини звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

21 липня 2026, 08:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Керівник фонду "Повернись живим" та член Наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" Тарас Чмут висловив власне бачення причин звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його думку, кадрове рішення не можна пояснити лише конфліктом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Не лише Сирський: Чмут назвав головну причину звільнення Федорова з Міноборони

Чмут пояснив причини звільнення Федорова. Фото з відкритих джерел

Тарас Чмут в інтерв'ю журналісту Роману Кравцю заявив, що ключовим фактором щодо кадрових змін стала спроба Федорова кардинально реформувати систему оборонних закупівель. За його словами, йшлося не про окремі зміни постачальників, а про повне перезавантаження механізму закупівель озброєння, техніки та іншого військового обладнання.

"Всі з усіма про щось домовлялися, а Михайло цей процес зупинив. Вони спробували взяти під контроль систему державних закупівель, що, власне, і має робити Міністерство оборони. Це величезній кількості людей не сподобалося", – зазначив Чмут.

Член Наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" припустив, що такі реформи могли зачепити інтереси політиків, представників оборонного бізнесу та інших учасників ринку, які працювали за попередніми правилами.

Другою можливою причиною Чмут назвав напружені відносини між керівництвом Міністерства оборони, Генеральним штабом та Збройними силами України. А третім елементом, який міг вплинути на рішення Зеленського, стала стрімко зростаюча політична та медійна вага самого Федорова. За словами Чмута, висока суспільна підтримка колишнього міністра також могла відіграти свою роль у кадровому перезавантаженні.

Таким чином, Чмут вважає, що рішення про звільнення Федорова стало наслідком сукупності політичних, управлінських і системних чинників, а не лише конфлікту між Міноборони та військовим командуванням, зокрема Сирським. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про можливу нову посаду для Федорова: які повноваження отримає miltech czar.

Також "Коментарі" писали, як Буданов відреагував на протести у підтримку Федорова та за звільнення Сирського.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Dowxrzo4h8o
Теги:

Новини

Всі новини