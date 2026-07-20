Позицію суспільства почуто: Буданов відреагував на протести щодо звільнення Сирського

Очільник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на акції протесту, які розпочалися після відставки Михайла Федорова з Міністерства оборони, але згодом переросли у вимоги звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він закликав українців зберігати спокій і наголосив, що влада вже почула позицію суспільства.

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

У своїй заяві Буданов зазначив, що розуміє емоції людей, які виходять на мирні акції, адже саме небайдужість громадян допомагає Україні вистояти в умовах війни. Водночас він підкреслив, що ситуація вирішується "фахово, конструктивно й на користь держави".

"Позицію суспільства почуто. Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій. Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці", — заявив очільник ОП.

Буданов також звернув увагу, що будь-які внутрішні конфлікти можуть бути використані Росією у власних інтересах. Він закликав українців не допускати взаємної ворожнечі та пам'ятати про спільну мету, а саме перемогу у війні.

Реакція Буданова з'явився після того, як організатори протестів висунули ультиматум Володимиру Зеленському з двома вимогами: повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ.

Паралельно президент провів серію консультацій з військовим керівництвом. Останніми днями Зеленський зустрівся з командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком, командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом, а також командирами Андрієм Білецьким та Ігорем Оболєнським.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Генштаб ЗСУ відреагував на інформацію щодо відставки Сирського. Крім того, у Зеленського дали чітку відповідь, чи буде зміна головкома ЗСУ.

Також "Коментарі" писали про реакцію Буданова на відставку Федорова та мітинги: що сказав про рішення Зеленського.