Не только Сырский: Чмут назвал главную причину увольнения Федорова из Минобороны

Руководитель фонда "Повернись живим" и член Наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" Тарас Чмут выразил собственное видение причин увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны. По его мнению, кадровое решение нельзя объяснить только конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Чмут объяснил причины увольнения Федорова. Фото из открытых источников

Тарас Чмут в интервью журналисту Роману Кравцу заявил, что ключевым фактором кадровых изменений стала попытка Федорова кардинально реформировать систему оборонных закупок. Речь шла не об отдельных изменениях поставщиков, а о полной перезагрузке механизма закупок вооружения, техники и другого военного оборудования.

"Все со всеми о чем-то договаривались, а Михаил этот процесс остановил. Они попытались взять под контроль систему государственных закупок, что собственно и должно делать Министерство обороны. Это огромному количеству людей не понравилось", — отметил Чмут.

Член Наблюдательного совета "Агентства оборонных закупок" предположил, что такие реформы могли затронуть интересы политиков, представителей оборонного бизнеса и других участников рынка, работавших по предварительным правилам.

Второй возможной причиной Чмут назвал напряженные отношения между руководством Министерства обороны, Генеральным штабом и Вооруженными Силами Украины. А третьим элементом, который мог повлиять на решение Зеленского, стал стремительно растущий политический и медийный вес самого Федорова. По словам Чмута, высокая общественная поддержка бывшего министра также могла сыграть свою роль в кадровой перезагрузке.

Таким образом, Чмут считает, что решение об увольнении Федорова стало следствием совокупности политических, управленческих и системных факторов, а не только конфликта между Минобороны и военным командованием, в частности, Сырским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможной новой должности для Федорова: какие полномочия получит miltech czar.

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