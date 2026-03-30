Нардепи уже не добирають слів: “коли шл**ндри перестануть керувати державою”

Громадськість обурило призначення Почесним консулом від України в Домініканській Республіці НЮ-модель Вікторію Якимову. 21 березня у місті Ла-Романа офіційно запрацювало Почесне консульство України. Мережу інтернет облетіли фото нового Почесного консула — відверті фото та фото в російському кокошнику. На це відреагували у Верховній Раді.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход прокоментувала інформацію коротко.

“Коли шльондри перестануть керувати державою?”, — написала вона.

Народна депутатка Софія Федина написала — оцініть новий рівень деградації.

“В кокошніку. За місяць до великого вторгнення. А у 2023 році вона не повстидалась публічно писати, що як, бачте, ж погано, що Google закриває офіс на РФ. Країна лояльна до росіян, для Домінікани проблеми України не дуже цікаві. І тут призначають саме таку людину. За інформацією журналістів пані Вікторія досить скандальна жінка, намагалась розколоти українську громаду під час ковіду”, — повідомила нардепка.

За її словами, українці вже обурилась таким призначенням, але є і ті, хто каже, що почесний консул не є держслужбовцем, не отримує зарплату, тож нехай буде.

“А я скажу так: будь-який громадянин України за кордоном є обличчям своєї держави. А якщо це почесний консул, то тим паче. Більше того таке призначення є симптомом. Бо це насправді показує, в якій глибокій ямі знаходиться наша дипломатія”, — підсумувала політик.

