Нардепи уже не добирають слів: “коли шл**ндри перестануть керувати державою”

Кречмаровская Наталия
Громадськість обурило призначення Почесним консулом від України в Домініканській Республіці НЮ-модель Вікторію Якимову. 21 березня у місті Ла-Романа офіційно запрацювало Почесне консульство України. Мережу інтернет облетіли фото нового Почесного консула — відверті фото та фото в російському кокошнику. На це відреагували у Верховній Раді.
Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход прокоментувала інформацію коротко.
Народна депутатка Софія Федина написала — оцініть новий рівень деградації.
За її словами, українці вже обурилась таким призначенням, але є і ті, хто каже, що почесний консул не є держслужбовцем, не отримує зарплату, тож нехай буде.
