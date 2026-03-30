Нардепы уже не подбирают слова: "когда шл*хи перестанут руководить государством"

Общественность возмутило назначение Почетным консулом от Украины в Доминиканской Республике НЮ-модель Виктория Якимова. 21 марта в городе Ла-Романа официально заработало Почетное консульство Украины. Сеть интернет облетела фото нового Почетного консула — откровенные фото и фото в российском кокошнике. На это отреагировали в Верховной Раде.

Народная депутат Анна Скороход прокомментировала информацию кратко.

"Когда шлюхи перестанут руководить государством?", — написала она.

Народная депутат София Федина написала — оцените новый уровень деградации.

"В кокошнике. За месяц до большого вторжения. А в 2023 году она не постыдилась публично писать, что как, видите ли, плохо, что Google закрывает офис на РФ. Страна лояльна к россиянам, для Доминиканы проблемы Украины не очень интересны. И там назначают именно такого человека. По информации журналистов Виктория довольно скандальная женщина, пыталась расколоть украинское общество во время наводнения”, — сообщила нардепка.

По ее словам, украинцы уже возмутились таким назначением, но есть и те, кто говорит, что почетный консул не является госслужащим, не получает зарплату, так что пусть будет.

"А я скажу так: любой гражданин Украины за границей является лицом своего государства. А если это почетный консул, то тем более. Более того, такое назначение является симптомом. Это действительно показывает, в какой глубокой яме находится наша дипломатия", — подытожила политик.

