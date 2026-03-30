Нардепы уже не подбирают слова: "когда шл*хи перестанут руководить государством"

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Общественность возмутило назначение Почетным консулом от Украины в Доминиканской Республике НЮ-модель Виктория Якимова. 21 марта в городе Ла-Романа официально заработало Почетное консульство Украины. Сеть интернет облетела фото нового Почетного консула — откровенные фото и фото в российском кокошнике. На это отреагировали в Верховной Раде.
Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход прокомментировала информацию кратко.
Народная депутат София Федина написала — оцените новый уровень деградации.
По ее словам, украинцы уже возмутились таким назначением, но есть и те, кто говорит, что почетный консул не является госслужащим, не получает зарплату, так что пусть будет.
