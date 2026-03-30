Нардепи здивували МВФ: уряд хоче поставити українців у найбільш кабальні умови

Уряд готує нові законодавчі ініціативи щодо підвищення податків. У Раді розкритикували ці рішення та розповіли, де можна взяти гроші.

Народна депутатка Софія Федина розповіла, що тема податків кипить вже понад тиждень, бо влада обрала найгірший варіант перекриття фінансової діри. На її переконання, якщо негайно не почати діалог, то вже за кілька місяців у під загрозою в Україні будуть не тільки соціальні виплати, а і взагалі розвиток бізнесу.

Найгірше, за її словами, за минулий тиждень не побачили жодних зрушень у цьому питанні. Політик пояснила, що нардепи запропонували, де можна взяти щонайменше 92 млрд грн, аби не підвищувати податки та не псувати бізнес-клімат в Україні.

“Ми представили цю інформацію Міжнародному валютному фонду, які взяли до уваги цю інформацію і насправді були здивовані. А от наша влада не бажає нормального діалогу”, — пояснила вона.

За словами народної депутатки, вже зараз потрібно:

1. Подати підрахунки, враховуючи не тільки побори, а і побічні ефекти від збільшення податків.

2. Зупинити бездарне і абсолютно популістичне витрачення коштів. За її словами, це що найменше 92 млрд з яких іде на "є-Бак", 40+ Скринінг здоров’я, Зимова підтримка, ще одна підтримка, кешбеки, 3000 км, телемарафон та стратегічні комунікації (які не містять цільового призначення), Фонд регіонального розвитку, індустріальні парки, інвестняні тощо.

“Бо наразі вони хочуть зібрати 20 млрд грн, по суті в три рази підвищивши податки для 250 тисяч ФОПів. Водночас лишень скорочення вищевказаних програм дасть у 5 разів більше грошей”, — пояснила політик.

3. Почати нормальну роботу з наповнення бюджету за рахунок боротьби з контрабандою, детінізації економіки та виявлення різноманітних корупційних схем.

4. Змінити переговорників і залучити депутатів та експертне середовище.

Нардепка наголосила, що насправді уряд мав би переговорити партнерів на такі умови, які б влаштували і МВФ, і громадян України.

“Бо на цю хвилину мені виглядає так, що іноземці з МВФ, які нібито змушують до цих податків, захотіли почути альтернативну позицію, а ріднесенький український Уряд хоче поставити власних громадян в найбільш кабальні умови. Бо на цю хвилину мені виглядає так, що партнери налаштовані на те, щоб знайти для держави ресурс і переконатися, що держава його буде мати, а Уряд вмикає режим стіни, показуючи свою повну недієздатність”, — підсумувала вона.

