Фото в стилі ню: нова консулка України в Домінікані привернула увагу (ФОТО)

Відкриття офісу Почесного консульства України в Домініканській Республіці привернуло увагу не лише дипломатичною подією, а й особою новопризначеної консулки. Почесною консулкою України стала уродженка Одеси, яка раніше працювала у модельному бізнесі Вікторія Якимова.

Офіс консульства України в Домініканській Республіці відкрили 21 березня. Після оголошення про призначення Якимової користувачі соціальних мереж почали активно обговорювати її біографію та публікації в інтернеті. Зокрема, увагу привернули старі фотографії з часів її модельної кар’єри, серед яких були і відверті фотографії.

Сама Якимова відреагувала на критику у Facebook, заявивши, що не приховувала своє минуле.

"Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати", — написала Якимова.

Якимова також наголосила, що не є членом жодної політичної партії.

Вікторія Якимова в кокошніку

За інформацією з її профілю у соцмережах, Якимова народилася в Одесі та навчалася в Одеському державному економічному університеті. Нині вона проживає у місті Ла Романа в Домініканській Республіці та працює у компанії, що розробляє програмне забезпечення для логістичних компаній.

Почесний консул — це нештатний дипломатичний представник, який зазвичай не є державним службовцем. Його основна роль полягає у розвитку економічних, культурних та гуманітарних зв’язків між країнами, а також у допомозі громадянам держави, яку він представляє. Почесний консул виконує обов'язки безоплатно.