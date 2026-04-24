Нардепи хапаються за голову: на що влада шалено витрачає гроші

В Україні фінансова криза — коштів не вистачає на підвищення виплат військовим, збільшення мінімальних пенсій українцям. У Раді зазначають, що не вистачає коштів навіть на відновлення об’єктів, пошкоджених ворожими обстрілами, однак вже навіть не дивуються новим статтям видатків з Держбюджету.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що на фоні новин про те, що фінансова криза відкладається влада швидко розподілила без конкурсу ще 0,6 млрд грн податків українців на марафон.

Суми видатків наступні:

179 млн грн — “Студія 1+1”,

179 млн грн — “СЛМ новини”,

179 млн грн (169 тис. за годину без ПДВ) — “Ми-Україна”,

100 млн грн — на “Інтер”.

Але головне інше, за словами народного депутата, різниця ціни виробництва однієї години контенту:

169 тис. за годину (тут і далі без ПДВ) — “Ми-Україна”,

130,6 тис. за годину — “Студія 1+1”,

115 тис. за годин — “СЛМ новини”,

96 тис. за годин — “Інтер”.

Потім парламентар зазначив, що цього року було обрано “трохи хитріший шлях”:

фінансування серіалів і все інше зашили у іншу програму “тисячавесну” (досі уявляю обличчя людей коли президент придумав цю назву, прокоментував народний депутат);

немає 100 млн окремо на компанію Міндіча КіноКіт через Раду;

дивно, але Інтеру зменшили у два рази бюджет.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні майже 7 років не змінювалась центральна влада. Народні депутати критикують рішення президента України Володимира Зеленського та розповідають, до чого призвело 7 років його управління країною.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що в чергову річницю цієї влади в Україні хаос в державних рішеннях, і долар по 45, і повномасштабна війна.