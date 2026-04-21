В Раді вибухнули критикою через нове рішення Зеленського: нардепи вимагають пояснень

В Україні майже 7 років не змінювалась центральна влада. Народні депутати критикують рішення президента України Володимира Зеленського та розповідають, до чого призвело 7 років його управління країною.

Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що в чергову річницю цієї влади в Україні хаос в державних рішеннях, і долар по 45, і повномасштабна війна.

“А також корупція на рівні мародерства, кумівство та абсолютизм серіального персонажа, який обіцяв прийти на один термін, але уявив себе князем всея України. Він давно вважає, що державне — то його і розпоряджається ресурсами як йому заманеться. Звідси й хаос, від хаосу — мутна вода і друзі-мародери з браконьєрською риболовлею”, — зауважив нардеп.

Парламентар повідомив, що до 7 річниці Зеленський “захотів собі подарунок”. За словами політика, “поставив вимогу маріонетковому уряду виділити одноразово 638 млн грн на улюблений телемарафон президента, який облизує його цілодобово з ніг до голови”. Народний депутат пояснив, що ця сума — майже третина від обсягу коштів, запланованих “на те інформаційне марнотратство”.

“Це гроші або українських платників податків, або західних партнерів, які дають їх не Зеленському, а для українців. Президент, вочевидь, так не вважає”, — підкреслив парламентар.

Політик припустив, що ці кошти можуть витратити не тільки на піар президента, а й на замовні матеріали або просто “відмиють”.

“Саме тому надіслав до уряду вимогу надати обґрунтування та повний розпис витрат на які мають видати 638 млн грн. За свавільне марнотратство сотень мільйонів гривень під час війни треба бити по липких ручках”, — підкреслив народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про видатки державного бюджету за I квартал 2026 року.