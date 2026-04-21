Кречмаровская Наталия
В Україні майже 7 років не змінювалась центральна влада. Народні депутати критикують рішення президента України Володимира Зеленського та розповідають, до чого призвело 7 років його управління країною.
Володимир Зеленський.
Народний депутат Володимир Ар’єв зауважив, що в чергову річницю цієї влади в Україні хаос в державних рішеннях, і долар по 45, і повномасштабна війна.
Парламентар повідомив, що до 7 річниці Зеленський “захотів собі подарунок”. За словами політика, “поставив вимогу маріонетковому уряду виділити одноразово 638 млн грн на улюблений телемарафон президента, який облизує його цілодобово з ніг до голови”. Народний депутат пояснив, що ця сума — майже третина від обсягу коштів, запланованих “на те інформаційне марнотратство”.
Політик припустив, що ці кошти можуть витратити не тільки на піар президента, а й на замовні матеріали або просто “відмиють”.
