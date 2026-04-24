Нардепы хватаются за голову: на что власть безумно тратит деньги

В Украине финансовый кризис – средств не хватает на повышение выплат военным, увеличение минимальных пенсий украинцам. В Раде отмечают, что не хватает средств даже на восстановление объектов, поврежденных вражескими обстрелами, однако уже даже не удивляются новым статьям расходов из Госбюджета.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что на фоне новостей о том, что финансовый кризис откладывается, власти быстро распределили без конкурса еще 0,6 млрд грн налогов украинцев на марафон.

Суммы расходов следующие:

179 млн грн — "Студия 1 1",

179 млн грн — "СЛМ новости",

179 млн грн (169 тыс. в час без НДС) — "Мы-Украина",

100 млн грн – на "Интер".

Но главное другое, по словам народного депутата, разница цены производства одного часа контента:

169 тыс. в час (здесь и дальше без НДС) — "Мы-Украина",

130,6 тыс. в час — "Студия 1 1",

115 тыс. в час — "СЛМ новости",

96 тыс. в час — "Интер".

Затем парламентарий отметил, что в этом году был избран "чуть более хитрый путь":

финансирование сериалов и все остальное зашили в другую программу "тысячевесную" (до сих пор представляю лицо людей, когда президент придумал это название, прокомментировал народный депутат);

нет 100 млн отдельно на компанию Миндича КиноКит через Совет;

удивительно, но Интеру снизили в два раза бюджет.

