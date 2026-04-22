В Раді хапаються за голову: “це вирок бездіяльності влади”

Російські війська постійними обстрілами руйнують інфраструктуру України. Від початку повномасштабної війни пошкоджено та зруйновано тисячі домівок українців, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури. В Раді зазначають, що люди втратили оселі, майно, нормальні умови для життя, і більшість із них досі чекає на відновлення та допомогу від держави.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що мільярди гривень, два роки і один відновлений об’єкт — це вирок бездіяльності влади. За його словами, відсутність відновлення пояснюють тим, що “немає коштів”. Однак нардеп переконаний, що проблема не у відсутності коштів, а у відсутності вміння, відповідальності і простої людської совісті у тих, хто мав ці кошти використати.

Політик пояснив, що на урядовий проєкт з відновлення 595 об'єктів на деокупованих територіях у 2023-2024 роках було виділено 10,8 млрд грн. Згодом було спрямовано ще понад пів мільярда гривень, зазначив нардеп.

Результат, за його словами, невтішний — у 2023 році, за даними аудиту Рахункової Палати, відновили лише один об’єкт. У 2024 році – жодного.

“Нуль. І це якраз оцінка, на яку заслуговує українська влада! Бо один відновлений об’єкт із 595 за два роки – це ганьба і знущання з людей, які втратили все і розраховували на підтримку. Але влада знову обрала інші пріоритети: замість реальної допомоги людям – схеми Міндіча, сумнівні проєкти і корупційні історії навколо захисту та відновлення”, — зазначив народний депутат.

В результаті, за словами політика, люди досі залишаються без житла, критична інфраструктура зруйнована.

“А мільярди гривень — розчиняються у чиїхось кишенях”, — підсумував парламентар.

