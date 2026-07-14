Між міністром оборони Федоровим та генералами спалахнув конфлікт: що відомо

Новий міністр оборони України Михайло Федоров зіткнувся з опором частини військового командування через спроби реформувати систему управління армією та змінити підходи до закупівлі озброєння. Про це йдеться в матеріалі The Economist, який посилається на джерела в українській владі та силових структурах.

Конфлікт Федорова та генералів ЗСУ. Фото з відкритих джерел

За даними видання, суперечка стала помітною під час однієї з військових нарад у липні. Після обговорення операції з ізоляції тимчасово окупованого Криму частина генералів висловила невдоволення тим, що Міністерство оборони робить ставку насамперед на безпілотники, а не на ракети й артилерійські боєприпаси.

"Якби не його надзвичайні рішення щодо закупівлі дронів на початку року, для яких довелося позичити кошти, призначені на виплату зарплат, про Кримську операцію не було б і мови. Свідок тих подій описує їх так: "Це дві різні системи координат, що зіткнулися. Немає спільної мови, навіть якщо утримуються від прямого конфлікту"", — пишуть журналісти.

Після призначення у січні Федоров розпочав масштабний аудит Міністерства оборони, який, за його словами, виявив перевитрати приблизно на 300 млрд гривень. Також було проведено кадрові перевірки, частину чиновників звільнили, а низку закупівель перевели на відкриті тендери. Міністр стверджує, що це вже дозволило знизити вартість окремих видів озброєння, зокрема 155-мм артилерійських снарядів.

"До свого призначення він був чи не єдиним серед високопосадовців, хто вірив, що Путіна можна і треба перемогти на полі бою. Він був переконаний, що зможе реформувати військову техніку так само, як раніше реформував програмне забезпечення уряду. Генерали, однак, завжди були набагато менш впевнені в цьому", — йдеться в матеріалі.

Видання також пише про розбіжності між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо темпів і формату реформ. За інформацією журналістів, міністр нібито виступав за кадрові зміни у військовому керівництві, однак не отримав підтримки президента.

"Сирський досвідчений, знає систему набагато краще за Мішу і перехитрить його", — сказав співрозмовник виданню та додав, що "Федоров має мало шансів у будь-якій серйозній конфронтації з генералами".

Сам міністр, зі свого боку, визнає наявність скепсису серед військових і запевняє, що готовий до діалогу.

На думку The Economist, подальша доля реформ значною мірою залежатиме від позиції президента Володимира Зеленського, який має балансувати між підтримкою модернізації армії та збереженням довіри військового командування. Крім того, журналісти зауважують, що 12 липня ім’я Федорова було одним із трьох, які обговорювалися на вакантну посаду прем’єр-міністра після анонсованої відставки Юлії Свириденко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися нові деталі спонтанної відставки Свириденко.

Також "Коментарі" писали, що три моделі штучного інтелекту вказали на три різні кандидатури на посаду нового прем'єр-міністра. Серед них є також Михайло Федоров.