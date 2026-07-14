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Между министром обороны Федоровым и генералами разразился конфликт: что известно

The Economist сообщил о конфликте между министром обороны Михаилом Федоровым и военным командованием

14 июля 2026, 11:15
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Slava Kot

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров столкнулся с сопротивлением части военного командования из-за попыток реформировать систему управления армией и изменить подходы к закупке вооружения. Об этом говорится в материале The Economist, который ссылается на источники в украинских властях и силовых структурах.

Между министром обороны Федоровым и генералами разразился конфликт: что известно

Конфликт Федорова и генералов ВСУ. Фото из открытых источников

По данным издания, спор стал заметен во время одного из военных совещаний в июле. После обсуждения операции по изоляции временно оккупированного Крыма часть генералов выразила недовольство тем, что Министерство обороны делает ставку, прежде всего, на беспилотники, а не на ракеты и артиллерийские боеприпасы.

"Если бы не его чрезвычайные решения по закупке дронов в начале года, для которых пришлось одолжить средства, предназначенные на выплату зарплат, о Крымской операции не было бы и речи. Свидетель тех событий описывает их так: "Это две разные системы координат, которые столкнулись. Нет общего языка, даже если воздерживаются от прямого конфликта"", — пишут журналисты.

После назначения в январе Федоров начал масштабный аудит Министерства обороны, который, по его словам, обнаружил перерасход примерно на 300 млрд гривен. Также были проведены кадровые проверки, часть чиновников уволены, а ряд закупок переведен на открытые тендеры. Министр утверждает, что это позволило уже снизить стоимость отдельных видов вооружения, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов.

"До своего назначения он был едва ли не единственным среди чиновников, кто верил, что Путина можно и нужно победить на поле боя. Он был убежден, что сможет реформировать военную технику так же, как ранее реформировал программное обеспечение правительства. Генералы, однако, всегда были гораздо менее уверены в этом", — говорится в материале.

Издание также пишет о разногласиях между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу темпов и формата реформ. По информации журналистов, министр якобы выступал за кадровые изменения в военном руководстве, но не получил поддержки президента.

"Сырский опытный, знает систему гораздо лучше Миши и перехитрит его", — сказал собеседник изданию и добавил, что "Федоров имеет мало шансов в любой серьезной конфронтации с генералами".

Сам министр со своей стороны признает наличие скепсиса среди военных и уверяет, что готов к диалогу.

По мнению The Economist, дальнейшая судьба реформ будет в значительной степени зависеть от позиции президента Владимира Зеленского, балансирующего между поддержкой модернизации армии и сохранением доверия военного командования. Кроме того, журналисты отмечают, что 12 июля имя Федорова было одним из трех, обсуждавшихся на вакантную должность премьер-министра после анонсированной отставки Юлии Свириденко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали спонтанной отставки Свириденко.

Также "Комментарии" писали, что три модели искусственного интеллекта указали на три разных кандидатуры на должность нового премьер-министра. Среди них есть также Михаил Федоров.



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Источник: https://www.economist.com/international/2026/07/13/ukraines-army-gets-a-performance-review
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