Микола Тищенко здивував новим образом у Раді: як виглядає нардеп (ФОТО)

Позафракційний народний депутат Микола Тищенко несподівано привернув увагу у Верховній Раді України новою деталлю свого образу. Політик з’явився на засіданні парламенту в незвичних окулярах, фотографії яких швидко поширилися у соціальних мережах.

Микола Тищенко одягнув пенсне з якими прийшов на засідання ВР. Пенсне – це окуляри без дужок, які тримаються на переніссі завдяки спеціальному пружинному механізму. Такий аксесуар рідко використовують у сучасному повсякденному стилі.

Раніше Тищенко публічно з’являвся лише у сонцезахисних окулярах, а ось окуляри для зору він майже не носив на публіці. Чи пов’язана нова деталь образу зі змінами у стилі або з потребою корекції зору, наразі невідомо.

Поява депутата в новому стилі відбулася на тлі останніх політичних змін у парламенті. Наприкінці лютого Тищенко приєднався до депутатської групи "Відновлення України".

Ця група була створена у травні 2022 року після розпуску проросійської фракції "Опозиційна платформа — За життя". Тоді частина депутатів сформувала нові парламентські об’єднання, серед яких "Відновлення України" під керівництвом Ігор Абрамович.

Нагадаємо, у 2023 році Тищенка виключили з партії "Слуга народу" після резонансної поїздки до Таїланду, яку політик назвав "зустріччю з виборцями". Після цього він залишався позафракційним депутатом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тищенко зі сльозами подарував жінці кравчучку — українці звинуватили депутата у показусі.