Тищенко зі сльозами подарував жінці кравчучку - українці звинуватили депутата у показусі (ВІДЕО)

Народний депутат Микола Тищенко знову опинився в центрі скандалу після того, як опублікував відео, на якому дарує літній жінці кравчучку. Користувачі мережі звинуватили політика у показовості, награності та спробі заробити бали на людській бідності.

Народний депутат Микола Тищенко. Фото з відкритих джерел

На опублікованому у Facebook та Instagram відео Микола Тищенко підходить до жінки похилого віку, яка мешкає у Святошинському районі Києва. Депутат заявив, що жінка втратила всю свою родину, а він намагається підтримувати її в складний час.

"Хочу вас познайомити — це бабуся Катя з нашого Святошина. Всі її родичі загинули, тому ми підтримуємо один одного і часто зустрічаємось", — йдеться в дописі.

На відео політик урочисто вручає бабусі кравчучку та обіймає її та зі сльозами на очах. У підписі до публікації Тищенко зазначив про необхідність "залишатися людьми".

"Друзі, що хочеться сказати. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади — все це тимчасово. Важливо, щоб було, чим пишатися після них", — додав Тищенко.

Проте відео викликало не співчуття, а хвилю критики. У коментарях користувачі соцмереж не оцінили вчинок народного депутата.

"Це похоже не анекдот. Хоть би міг продуктами її загрузити", — йдеться в дописі.

"Яке було хворе, так ним і залишилось", — зауважує коментатор.

"Він завжди був кончений, але я не думала, що до такого ступеня. Міг щось купити в ту валізу, якихось продуктів, жах", — додає інший.

"Вони реально в іншій реальності живуть", — вказав ще один.

Микола Тищенко — колишній член парламентської фракції "Слуга народу", який відомий своїми скандальними висловлюваннями й неоднозначними публічними акціями.

