Тищенко зі сльозами подарував жінці кравчучку - українці звинуватили депутата у показусі (ВІДЕО)

Народний депутат Микола Тищенко знову опинився в центрі скандалу після того, як опублікував відео, на якому дарує літній жінці кравчучку. Користувачі мережі звинуватили політика у показовості, награності та спробі заробити бали на людській бідності.
Народний депутат Микола Тищенко. Фото з відкритих джерел
На опублікованому у Facebook та Instagram відео Микола Тищенко підходить до жінки похилого віку, яка мешкає у Святошинському районі Києва. Депутат заявив, що жінка втратила всю свою родину, а він намагається підтримувати її в складний час.
На відео політик урочисто вручає бабусі кравчучку та обіймає її та зі сльозами на очах. У підписі до публікації Тищенко зазначив про необхідність "залишатися людьми".
Проте відео викликало не співчуття, а хвилю критики. У коментарях користувачі соцмереж не оцінили вчинок народного депутата.
Микола Тищенко — колишній член парламентської фракції "Слуга народу", який відомий своїми скандальними висловлюваннями й неоднозначними публічними акціями.
