Николай Тищенко удивил новым образом в Раде: как выглядит нардеп (ФОТО)
НОВОСТИ

Николай Тищенко удивил новым образом в Раде: как выглядит нардеп (ФОТО)

Нардеп Николай Тищенко пришел в Верховную Раду в необычных очках-пенсне.

25 марта 2026, 13:50
Slava Kot

Внефракционный народный депутат Николай Тищенко неожиданно привлек внимание в Верховной Раде Украины новой деталью своего образа. Политик появился на заседании парламента в необычных очках, фотографии которых быстро распространились в социальных сетях.

Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Николай Тищенко надел пенсне, с которым пришел на заседание ВР. Пенсне – это очки без дужек для ушей, которые держатся на переносице благодаря специальному пружинному механизму. Такой аксессуар редко используется в современном повседневном стиле.

Ранее Тищенко публично появлялся только в солнцезащитных очках, а вот очки для зрения почти не носил на публике. Связана ли новая деталь образа с изменениями в стиле или с потребностью коррекции зрения, неизвестно.

Николай Тищенко удивил новым образом в Раде: как выглядит нардеп (ФОТО) - фото 2

Тищенко в очках в Верховной Раде

Николай Тищенко удивил новым образом в Раде: как выглядит нардеп (ФОТО) - фото 2

Тищенко в пенсне в Верховной Раде

Появление депутата в новом стиле произошло на фоне последних политических перемен в парламенте. В конце февраля Тищенко присоединился к депутатской группе "Відновлення України".

Эта группа была создана в мае 2022 года после роспуска пророссийской фракции "Опозиційна платформа — За життя". Тогда часть депутатов сформировала новые парламентские объединения, среди которых "Відновлення України" под руководством Игоря Абрамовича.

Напомним, в 2023 году Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после резонансной поездки в Таиланд, которую политик назвал "встречей с избирателями". После этого он оставался внефракционным депутатом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тищенко со слезами подарил женщине портниху — украинцы обвинили депутата в показухе.



