Мендель заявила, что Ермак начинал карьеру в стриптиз-клубе: детали

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала о раннем этапе карьеры бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По ее словам, он якобы начинал с работы юриста в стриптиз-клубе.
Юлия Мендель рассказала, что в период 1990-х или начале 2000-х годов Андрей Ермак работал в стриптиз-клубе. По ее словам, в этом заведении часто находились люди, впоследствии ставшие связанными с пророссийскими политическими силами в Украине.
Кроме того, Мендель заявила, что позже Ермак работал в магазине люксовой одежды, которая, по ее словам, занималась контрабандой брендового товара. Она утверждает, что именно там Ермак якобы познакомился с представителями украинских элит и шоу-бизнеса, в частности, людьми из окружения студии "Квартал 95".
