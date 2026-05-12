Главная Новости Политика Украины 2026 Мендель заявила, что Ермак начинал карьеру в стриптиз-клубе: детали
Мендель заявила, что Ермак начинал карьеру в стриптиз-клубе: детали

Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак начинал карьеру юристом в стриптиз-клубе.

12 мая 2026, 10:40
Slava Kot

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказала о раннем этапе карьеры бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По ее словам, он якобы начинал с работы юриста в стриптиз-клубе.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Юлия Мендель рассказала, что в период 1990-х или начале 2000-х годов Андрей Ермак работал в стриптиз-клубе. По ее словам, в этом заведении часто находились люди, впоследствии ставшие связанными с пророссийскими политическими силами в Украине.

"Господин Ермак начал свою карьеру в стриптиз-клубе. Не как стриптизер, а как юрист. Это был стриптиз-клуб, где было много людей, позже ставших политиками в пророссийской партии. Я разговаривала с одним из сотрудников, сказавшим, что у него (Ермака) так много амбиций, но не было никаких талантов для этих амбиций. Это просто цитата", – сказала Мендель.

Кроме того, Мендель заявила, что позже Ермак работал в магазине люксовой одежды, которая, по ее словам, занималась контрабандой брендового товара. Она утверждает, что именно там Ермак якобы познакомился с представителями украинских элит и шоу-бизнеса, в частности, людьми из окружения студии "Квартал 95".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мендель рассказала о неожиданных магических практиках Андрея Ермака. По ее словам, они касались кукол в сундуке и воды из трупов.

Также "Комментарии" писали, что в Украине резко отреагировали на скандальное интервью Мендель. Возмущение вызвало ее заявление о переговорах с Россией в 2022 году и личные характеристики президента Владимира Зеленского.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Pkz2-cWHPbg
