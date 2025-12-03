Єрмак в США питав, як стати президентом країни - Мендель

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що ще у 2019 році Андрій Єрмак цікавився можливістю стати президентом країни. Про це вона розповіла в ефірі Радіо Свобода, коментуючи політичну роль та вплив колишнього керівника Офісу президента.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

За словами Мендель, під час робочої поїздки до США Єрмак звернувся до одного з американських політичних консультантів щодо того, як стати президентом. Журналістка зазначає, що амбіції Єрмака були помітними з перших років його роботи у команді Зеленського.

"Я поділюся з вами, що у 2019 році Андрій Борисович Єрмак, будучи в США, говорив з політичним консультантом і сам питав його, як йому стати президентом країни. Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово великі", — сказала Мендель.

Мендель стверджує, що Єрмак почав будувати власну вертикаль впливу ще у 2019 році, коли працював радником президента. За її словами, він уважно стежив за тим, як медіа висвітлюють його діяльність, і прагнув позитивної публічності.

Журналістка також розповіла про неформальну практику, яка нібито діяла у 2022–2024 роках у роботі з міжнародними медіа. За її словами, деякі редакції могли отримати інтерв’ю з Зеленським лише після того, як спочатку брали інтерв’ю у Єрмака та подавали його у позитивному світлі. На думку Мендель Зеленський не знав про такі неформальні правила створені Єрмаком.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак очолював Офіс президента з лютого 2020 року та залишив посаду 28 листопада 2025 року. Його відставка "за власним бажанням" відбулася того ж дня, коли НАБУ і САП провели у нього обшуки в рамках масштабного корупційного розслідування в енергетиці.

