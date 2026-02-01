"Куклы в сундуке и вода из трупов": Мендель рассказала о неожиданных магических практиках Ермака

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Facebook сообщение, в котором заявила о якобы "магических практиках" бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По словам Мендель, она получала из разных источников информацию о мистических ритуалах, которые якобы осуществлял Ермак.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Юлия Мендель утверждает, что первые слухи о магических ритуалах Ермака она услышала еще в 2019 году. После брифинга журналист публично спрашивал Ермака о посещении кладбища. Однако новая информация продолжала поступать в последующие годы.

"В 2020 году один министр пришел ко мне с информацией, что Ермак, тогда уже глава офиса, занимается магией. Министр не вдавался в подробности, но был очень испуган", — пишет Мендель.

По словам бывшей пресс-секретари Зеленского, Ермак якобы пользовался услугами магов из разных уголков мира для мистических практик.

"В 2023 году человек из важной службы рассказал мне, как Ермак привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов. В 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал мне, что маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду из трупов и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук. Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы", — утверждает Мендель.

Мендель отмечает, что сама не имеет отношения к эзотерике и признает, что поверить в подобное так же сложно, как и в привидений. В то же время, она добавляет, что в украинской политике оккультными практиками пользовался не только Андрей Ермак.

"Андрей, когда ты будешь это читать, подумай, что любое твое решение и действие теперь будет зеркалиться тебе. А Бог сильнее. Был. Есть. И всегда будет. Надо было выбирать светлую сторону с самого начала", — подытожила Мендель.

По состоянию на данный момент никакие официальные подтверждения или доказательства этих заявлений не обнародованы.

