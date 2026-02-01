"Куклы в сундуке и вода из трупов": Мендель рассказала о неожиданных магических практиках Ермака

Рубрики
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Facebook сообщение, в котором заявила о якобы "магических практиках" бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По словам Мендель, она получала из разных источников информацию о мистических ритуалах, которые якобы осуществлял Ермак.
Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Юлия Мендель утверждает, что первые слухи о магических ритуалах Ермака она услышала еще в 2019 году. После брифинга журналист публично спрашивал Ермака о посещении кладбища. Однако новая информация продолжала поступать в последующие годы.
По словам бывшей пресс-секретари Зеленского, Ермак якобы пользовался услугами магов из разных уголков мира для мистических практик.
Мендель отмечает, что сама не имеет отношения к эзотерике и признает, что поверить в подобное так же сложно, как и в привидений. В то же время, она добавляет, что в украинской политике оккультными практиками пользовался не только Андрей Ермак.
По состоянию на данный момент никакие официальные подтверждения или доказательства этих заявлений не обнародованы.
