"Мені страшно": колишня прессекретарка Зеленського зробила несподіване зізнання про Єрмака

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила резонансну заяву щодо екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною" та розповіла про його вплив на ухвалення рішень у державі під час її роботи.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель працювала у команді президента у той період, коли Єрмак уже очолював Офіс. В інтерв’ю "Радіо Свобода" вона стверджує, що саме Єрмак контролював процес виконання президентських доручень та одноосібно вирішував, які з них реалізувати, а які заблокувати.

"Повірте мені, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся, Богу дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович – це дуже небезпечна людина, дуже небезпечна. І ті, хто його знає, це зрозуміють", — сказала Мендель.

За її словами, Зеленський особисто передавав Єрмаку певні рішення, однак подальший процес залежав від того, чи вважав керівник ОП їх "вигідними" або "доцільними". Мендель стверджує, що Єрмак міг блокувати роботу правоохоронних органів, зупиняти закупівлі, перешкоджати виконанню конкретних президентських доручень, а також давати прямі заборони чиновникам.

"Андрій Борисович завжди вказує на когось, хто винен. І якщо все відбувається через Андрія Борисовича, то стільки ми бачимо негативних рішень і провалів у політиці? Але винними опиняються інші – радники, заступники міністрів, міністри і будь-хто інший", — стверджує Мендель.

Мендель також стверджує, що, згідно з її джерелами в Офісі президента, саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення Росії не буде.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мендель розповіла, як Єрмак питав в американського політичного консультанта, як стати президентом.

Також "Коментарі" писали, що у ВР назвали 4 кандидатів на посаду нового керівника Офісу президента.