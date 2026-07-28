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Лишь двое из 390: кто из нардепов подписал обращение к Зеленскому о возвращении Федорова

Марьяна Безугла сообщила, что ее письмо к Зеленскому о возвращении Федорова подписали только двое нардепов.

28 июля 2026, 15:55
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Slava Kot

Инициатива народного депутата Марьяны Безуглой с призывом к президенту Владимиру Зеленскому вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны пока не нашла поддержки среди большинства Верховной Рады. За первые сутки после обнародования открытого письма документ подписали только двое парламентариев.

Лишь двое из 390: кто из нардепов подписал обращение к Зеленскому о возвращении Федорова

Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая рассказала, что кроме нее, под письмом к Зеленскому подпись поставил только один народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Большинство парламентариев проигнорировали инициативу Безуглой, однако были и те, кто публично отказал.

"За сутки мое письмо Зеленскому с просьбой вернуть Федорова подписали Безуглая и Железняк. Ярослав, спасибо! Демонстративно отклонили письмо два нардепа: Каптелов (открыто выступал против Федорова) и Кальченко (председатель комитета ВРУ, отвечающий за регламент и этику. Другие просто "морозятся". Письмо открыто для подписи всем 390 народным избранникам. Других таких писем нет", — пишет Безуглая.

Безуглая также сообщила, что обращение официально зарегистрировано в системе электронного документооборота Верховной Рады, а присоединиться к нему могут все народные депутаты. Тем, кто не согласен с текстом письма, она предложила подготовить и зарегистрировать альтернативное обращение к Зеленскому.

Открытое письмо Безуглая обнародовала 27 июля. В нем она поблагодарила президента за увольнение главнокомандующего Александра Сырского и призвала вернуть Михаила Федорова в Министерство обороны. По словам депутата, хотя она не считает Федорова "идеальным министром", постоянные кадровые перестановки в условиях войны отрицательно сказываются на эффективности оборонного ведомства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский окончательно определился по поводу судьбы Федорова.



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Источник: https://t.me/marybezuhla/6840
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