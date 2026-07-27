Безугла написала відкритий лист Зеленському після звільнення Сирського: що просить

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Slava Kot
Народна депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила відкритий лист до президента України Володимира Зеленського, у якому подякувала за звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та закликала повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це парламентарка повідомила у своїх соцмережах, опублікувавши текст звернення та закликавши інших народних депутатів підтримати документ своїми підписами.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
За словами Безуглої, лист уже зареєстровано в системі електронного документообігу, а всі депутати можуть підписати його незалежно від свого місцеперебування. Вона також запропонувала колегам, які не хочуть підтримувати саме її звернення, зареєструвати альтернативний документ.
У листі депутатка зазначає, що ще до призначення Олександра Сирського виступала проти його призначення головкомом ЗСУ.
Безугла написала лист до Зеленського: просить повернути Федорова в Міноборони
Водночас Безугла просить президента розглянути можливість повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони. Вона наголошує, що не вважає його бездоганним керівником, однак переконана, що часті кадрові зміни у воєнний час негативно впливають на роботу оборонного відомства.
За її словами, такий підхід максимально зберігає життя українських захисників і захисниць та наближає перемогу України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников розкрив несподіваний план щодо протестів: зниження віку мобілізації та повернення Федорова.