Безугла написала відкритий лист Зеленському після звільнення Сирського: що просить

Народна депутатка Мар’яна Безугла оприлюднила відкритий лист до президента України Володимира Зеленського, у якому подякувала за звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та закликала повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це парламентарка повідомила у своїх соцмережах, опублікувавши текст звернення та закликавши інших народних депутатів підтримати документ своїми підписами.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

За словами Безуглої, лист уже зареєстровано в системі електронного документообігу, а всі депутати можуть підписати його незалежно від свого місцеперебування. Вона також запропонувала колегам, які не хочуть підтримувати саме її звернення, зареєструвати альтернативний документ.

У листі депутатка зазначає, що ще до призначення Олександра Сирського виступала проти його призначення головкомом ЗСУ.

"Висловлюю Вам щиру вдячність за ухвалене рішення щодо звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Ще до його призначення на цю посаду я публічно виступила проти цього рішення, оскільки була переконана, що українська армія потребує команди технократів, відкритої до нових підходів в управлінні, сучасних технологій та глибокого розуміння цінності кожного людського життя", — стверджує Безугла.

Безугла написала лист до Зеленського: просить повернути Федорова в Міноборони

Водночас Безугла просить президента розглянути можливість повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони. Вона наголошує, що не вважає його бездоганним керівником, однак переконана, що часті кадрові зміни у воєнний час негативно впливають на роботу оборонного відомства.

"Його управлінський досвід, здатність до впровадження сучасних технологічних рішень, цифровізації, ефективної взаємодії міжнародними партнерами та побудови результативних проєктів відповідають потребі у формуванні команди у сфері оборони держави, яка спирається на стратегічне бачення, інноваційність, планування та сучасні підходи до ведення війни, а не на інерцію чи механічне виконання завдань будь-якою ціною", — вказує Безугла.

За її словами, такий підхід максимально зберігає життя українських захисників і захисниць та наближає перемогу України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников розкрив несподіваний план щодо протестів: зниження віку мобілізації та повернення Федорова.