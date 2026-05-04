58% довіри, але лише 28% «за»: про шо говорить новий рейтинг Зеленського

Більшість наших співвітчизників не хочуть бачити Володимира Зеленського президентом після війни, хоч зараз підтримують його як лідера країни. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). При цьому рівень довіри до Володимира Зеленського знизився на 4 відсоткові пункти порівняно з березнем, проте залишається на досить високому рівні – президентові довіряють 58% респондентів. Про що говорять результати опитування? Чи підкосить рейтинг президента новий виток плівок Міндіча? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Те, що Зеленський зазнає репутаційних втрат – це очевидно

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда говорить, що зараз зарано міряти реакцію суспільства на вплив файлів Міндіча на рейтинг Володимира Зеленського. Тому що, насправді, громадська думка не працює так швидко, і тут наразі бракує достатньо соціологічних знань для того, щоб чітко це сказати, але є низка питань.

"Тому я думаю, що Володимир Зеленський буде претендувати на участь в других в його житті президентських виборах, але, як вони будуть реалізовуватися, як це буде проходити, я поки що не знаю, тому що нам невідомо, коли ці президентські вибори будуть. Те, що він зазнає репутаційних втрат – це очевидно. Так само очевидно те, що в умовах війни все, навіть те, що видається чорнобілим, воно набуває відтінків сірого, і влада цим буде намагатися користуватися. Я думаю, що ми ще не на фініші скандалу з Міндічем, і нам доведеться ще достатньо багато чого подивитися за новими подіями", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Для Зеленського є головний ризик

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, ефект тривалої стабільної довіри до президента воєнного часу, з певними коливаннями то у бік збільшення, то у бік зменшення, пояснюється наслідком когнітичного злиття та афективної довіри в умовах екзистенційної загрози.

"Ефекти ці формує довготривалу лояльність до президента передусім як спосіб підтримки відчуття особистої внутрішньої безпеки. Поки є хтось, хто займається безпекою – громадянин раціоналізує її та наділяє главу держави вимушеною лояльністю, підтримкою, довірою і сприймає це як плату за виживання і натяки на радощі довоєнне життя. Хронічний воєнний страх змусив колективну психіку сприймати довіру до глави держави як захисний механізм проти тривожної невизначеності. Простіше кажучи: якщо не Зеленський – то, що буде далі? І саме в цій моделі формується головний ризик для президента, коли частині суспільства можна запропонувати привабливу рамку, суть якої в наступному: бажане та безболісне завершення війни стає можливим за рахунок колективної відмови Зеленському у підтримці та довіри", – зазначив експерт.

Щодо справи Міндіча та протоколів з матеріалів слідства, то експерт говорить, що вони якраз і поступово сприяють роз'їданню цієї афективної довіри, але доволі повільно і мінливо до загального невдоволення опонентів президента. Хоча, напевно, вони будуть вважати, що вода камінь точе. Тому злитих записів буде багато і щоразу вони будуть щільніше підбиратись під президента особисто.

"Що ще важливо з опитування: 28% опитаних сказали, що хочуть бачити Зеленського президентом і після війни. Фактично, цю цифру можна перевести в умовний електоральний рейтинг на даний момент. 30% переконані, що Зеленський має піти з політики. А ось цю цифру точно можна вважати антирейтингом, який може лише збільшуватись. Це дуже добре проявляється у такому показнику, як бажання, щоб президент після війни пішов з політики в групі опитаних "Скоріше довіряю президенту". Якщо у групі опитаних "Повністю довіряю" питань немає – значна кількість бажає продовження мандату Зеленському, то в групі "Скоріше довіряю" третина бажала б попрощатись із Зеленським в майбутньому", – зауважив експерт.

