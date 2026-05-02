Зеленський запровадив санкції проти екс-глави ОП: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення щодо запровадження санкцій проти п'яти осіб, серед яких – колишній глава Офісу президента Андрій Богдан та представники російського спортивного істеблішменту. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Володимир Зеленський та Андрій Богдан.

Санкції запроваджено за поданням РНБО України строком на 10 років. До списку санкцій також увійшли бізнесмен Богдан Пукіш, пов'язаний з Віктором Медведчуком, російський менеджер Алан Кірюхін, а також спортивні функціонери Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі.

За оцінкою влади, їхня діяльність становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Обмеження включають блокування активів, заборону на торгові операції, анулювання ліцензій, а також заборону на участь у приватизації державного майна. Окремим пунктом передбачено безстрокове позбавлення державних нагород.

Особливу увагу привернув включення до списку Андрія Богдана – одного з ключових соратників Зеленського на початку його президентства. Юрист за освітою та колишній адвокат Ігоря Коломойського, Богдан відіграв важливу роль у виборчій кампанії 2019 року та очолив спочатку Адміністрацію президента, а потім новостворений Офіс.

Проте вже в лютому 2020 року його було звільнено, поступившись посадою Андрію Єрмаку. До цього Богдан також підпадав під люстрацію через роботу в уряді Миколи Азарова.

Рішення про санкції сигналізує про готовність української влади застосовувати жорсткі заходи не лише до зовнішніх, а й до внутрішніх фігур, якщо їхня діяльність розглядається як загроза державі.

