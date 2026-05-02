Зеленський запровадив санкції проти екс-глави ОП: деталі
Зеленський запровадив санкції проти екс-глави ОП: деталі

Екс-глава ОП Богдан потрапив під санкції на 10 років

2 травня 2026, 19:41
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення щодо запровадження санкцій проти п'яти осіб, серед яких – колишній глава Офісу президента Андрій Богдан та представники російського спортивного істеблішменту. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Володимир Зеленський та Андрій Богдан. Фото: з відкритих джерел

Санкції запроваджено за поданням РНБО України строком на 10 років. До списку санкцій також увійшли бізнесмен Богдан Пукіш, пов'язаний з Віктором Медведчуком, російський менеджер Алан Кірюхін, а також спортивні функціонери Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі.

За оцінкою влади, їхня діяльність становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Обмеження включають блокування активів, заборону на торгові операції, анулювання ліцензій, а також заборону на участь у приватизації державного майна. Окремим пунктом передбачено безстрокове позбавлення державних нагород.

Особливу увагу привернув включення до списку Андрія Богдана – одного з ключових соратників Зеленського на початку його президентства. Юрист за освітою та колишній адвокат Ігоря Коломойського, Богдан відіграв важливу роль у виборчій кампанії 2019 року та очолив спочатку Адміністрацію президента, а потім новостворений Офіс.

Проте вже в лютому 2020 року його було звільнено, поступившись посадою Андрію Єрмаку. До цього Богдан також підпадав під люстрацію через роботу в уряді Миколи Азарова.

Рішення про санкції сигналізує про готовність української влади застосовувати жорсткі заходи не лише до зовнішніх, а й до внутрішніх фігур, якщо їхня діяльність розглядається як загроза державі.

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezident-uviv-u-diyu-novij-paket-sankcij-proti-pyati-osib-y-104205
