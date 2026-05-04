58% доверия, но только 28% «за»: о чем говорит новый рейтинг Зеленского

Большинство наших соотечественников не хотят видеть Владимира Зеленского президентом после войны, хотя сейчас его поддерживают как лидера страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС). При этом уровень доверия к Владимиру Зеленскому снизился на 4 процентных пункта по сравнению с мартом, однако остается на достаточно высоком уровне – президенту доверяют 58% респондентов. О чем говорят результаты опроса? Подкосит ли рейтинг президента новый виток пленок Миндича? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

То, что Зеленский потерпит репутационные потери – это очевидно

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда говорит, что сейчас рано мерить реакцию общества на влияние файлов Миндича на рейтинг Владимира Зеленского. Потому что, на самом деле, общественное мнение не работает так быстро, и здесь пока недостаточно социологических знаний для того, чтобы четко это сказать, но есть ряд вопросов.

"Поэтому я думаю, что Владимир Зеленский будет претендовать на участие во вторых в его жизни президентских выборах, но как они будут реализовываться, как это будет проходить, я пока не знаю, потому что нам неизвестно, когда эти президентские выборы будут. То, что он потерпит репутационные потери – это очевидно. Так же очевидно то, что в условиях войны все, даже то, что кажется чернобелым, оно приобретает оттенки серого, и власть этим будет пытаться пользоваться. Я думаю, что мы еще не на финише скандала с Миндичем, и нам придется еще достаточно многое посмотреть за новыми событиями", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Для Зеленского есть главный риск

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что эффект длительного стабильного доверия к президенту военного времени, с определенными колебаниями то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения, объясняется следствием когнитического слияния и аффективного доверия в условиях экзистенциальной угрозы.

"Эффекты эти формируют долговременную лояльность к президенту прежде всего как способ поддержания ощущения личной внутренней безопасности. Пока есть кто-то, кто занимается безопасностью – гражданин рационализирует ее и наделяет главу государства вынужденной лояльностью, поддержкой, доверием и воспринимает это как плату за выживание и намеки на радость довоенной жизни. Хронический военный страх заставил коллективную психику воспринимать доверие главе государства как защитный механизм против тревожной неопределенности. Проще говоря: если не Зеленский – то что будет дальше? И именно в этой модели формируется главный риск для президента, когда части общества можно предложить привлекательную рамку, суть которой в следующем: желаемое и безболезненное завершение войны становится возможным за счет коллективного отказа Зеленскому в поддержке и доверии", – отметил эксперт.

Что касается дела Миндича и протоколов по материалам следствия, то эксперт говорит, что они как раз и постепенно способствуют разъеданию этого аффективного доверия, но довольно медленно и изменчиво к общему недовольству оппонентов президента. Хотя наверняка они будут считать, что вода камень точет. Поэтому слитых записей будет много, и каждый раз они будут плотнее подбираться под президента лично.

"Что еще важно из опроса: 28% опрошенных сказали, что хотят видеть Зеленского президентом и после войны. Фактически эту цифру можно перевести в условный электоральный рейтинг на данный момент. 30% убеждены, что Зеленский должен уйти из политики. А вот эту цифру можно считать антирейтингом, который может только увеличиваться. Это очень хорошо проявляется в таком показателе, как желание, чтобы президент после войны ушел из политики в группе опрошенных "Скорее, доверяю президенту". Если в группе опрошенных "Полностью доверяю" вопросов нет — значительное количество желает продолжения мандата Зеленскому, то в группе "Скорее доверяю" треть желала бы попрощаться с Зеленским в будущем", — отметил эксперт.

