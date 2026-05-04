Скільки громадян бачать Зеленського президентом після війни: опитування КМІС

Більшість наших співвітчизників не хочуть бачити Володимира Зеленського президентом після війни, хоч зараз підтримують його як лідера країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Продовжувати президентство Зеленського після війни хочуть лише 28% опитаних – це незначне зростання, порівняно з 25% у жовтні 2025 року. Ще 16% готові бачити Зеленського у політиці, але вже в іншій ролі – наприклад, як народного депутата чи голову партії.

Проте 30% вважають, що він має повністю піти з політики. Варіанти – благодійність, захист інтересів України за кордоном чи просто приватне життя. Кримінального переслідування вимагають 15%.

Позиція щодо майбутнього Зеленського кардинально відрізняється залежно від того, наскільки людина йому довіряє.

Серед тих, хто довіряє "цілком", 70% хочуть бачити його президентом і надалі. Але вже серед тих, хто довіряє "швидше", такого бажання значно менше – лише 28%.

Ті, хто "швидше не довіряє", здебільшого очікують відходу Зеленського від політики без жодних переслідувань. А от серед тих, хто "зовсім не довіряє", 64% наполягають саме на кримінальному переслідуванні.

"Значна частина українців довіряють Зеленському, але як лідеру країни в умовах екзистенційної війни. Водночас вони очікують на нове покоління лідерів — після війни", — зазначив директор КМІС Антон Грушецький.

Варто зазначити, що під час цього ж опитування соціологи з'ясували, що рівень довіри до глави української держави Володимира Зеленського знизився на 4 відсоткові пункти порівняно з березнем, проте залишається на досить високому рівні – президентові довіряють 58% респондентів.



