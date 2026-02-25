Княжицкий и Гончаренко поссорились в Верховной Раде: что произошло (ВИДЕО)

В сессионном зале Верховной Рады Украины между народными депутатами фракции "Европейская солидарность" Николаем Княжицким и Алексеем Гончаренко разгорелся скандал. В ходе заседания 25 февраля парламентарии публично обвинили друг друга в "работе на Россию".

Княжицкий и Гончаренко поссорились в ВР из-за мобилизации. Фото из открытых источников

Причиной спора Княжицкого и Гончаренко стали разногласия по поводу мобилизационной политики. Эпизод конфликта попал в прямую трансляцию, которую Гончаренко вел из зала парламента на своем YouTube канале.

На видео слышно, как Княжицкий заявляет, что его коллега срывает мобилизацию и фактически играет на руку врагу.

"Ты срываешь мобилизацию… Ты работаешь в Россию", — сказал Княжицкий.

В ответ Гончаренко задал аналогичный вопрос коллеге: "А ты на кого работаешь?", а также назвал его "людоедом".

"Ты последняя скотина в этой фракции. Ты не имеешь права здесь быть вообще", — добавил Княжицкий.

Княжицкий подчеркнул, что его сын Леонид проходит службу на фронте в составе 100-й отдельной механизированной бригады. Несколько дней назад депутат сообщал, что помогает подразделению и доставил два автомобиля. Алексей Гончаренко, в свою очередь, неоднократно выступал с критикой действующей модели мобилизации и голосовал против продления военного положения в Украине.

Княжицкий и Гончаренко после скандала в ВР не делали заявлений по поводу столкновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тот день произошел еще один конфликт в Верховной Раде между Русланом Стефанчуком и Марьяной Безуглой из-за попытки вызова Александра Сырского.

Также "Комментарии" писали, что Гончаренко обвинил Зеленского во лжи о Залужном.